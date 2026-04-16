Tomate à 220 DA, ail à 1200 DA… Les prix des légumes s’envolent

Depuis la fin du mois de Ramadan, une flambée spectaculaire des prix des produits de large consommation frappe les étals. Entre la multiplication des intermédiaires et l’inefficacité des circuits de distribution, le consommateur algérien se retrouve une nouvelle fois face à une équation budgétaire complexe.

L’accalmie aura été de courte durée. Alors que les citoyens espéraient une stabilisation des prix après la frénésie du mois sacré, les marchés de détail affichent des tarifs qui donnent le tournis. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la tomate a franchi la barre des 220 DA/kg, tandis que l’ail culmine à plus de 1200 DA. Même le oignon rouge, ingrédient de base de la cuisine locale, refuse de descendre sous les 110 DA.

Comment expliquer une telle envolée ? Pour les professionnels du secteur, le mal est profond et structurel. Le schéma de distribution actuel ressemble à un parcours d’obstacles où le produit change de mains plusieurs fois avant d’atteindre le panier de la ménagère.

Dès l’aube, l’agriculteur cède sa récolte à un premier intermédiaire. Ce dernier la revend à un deuxième, voire à un troisième acteur. Résultat : avant même 5 heures du matin, la marchandise a déjà subi trois marges bénéficiaires successives.

Ce phénomène de « multiplication des maillons » gonfle artificiellement les prix, au détriment du producteur initial et du consommateur final.

Cependant, la désorganisation du marché n’est pas seule en cause. Le facteur climatique et la saisonnalité pèsent également lourd dans la balance. En effet, plusieurs produits actuellement sollicités arrivent en fin de cycle ou ne sont tout simplement pas de saison, ce qui réduit mécaniquement l’offre.

🟢 A LIRE AUSSI : Vignette automobile et contrôle technique : Voici tout ce qui change en 2026 (DGI)

À cela s’ajoute une météo capricieuse : le mauvais temps qui a persisté durant plusieurs semaines a perturbé les récoltes et ralenti l’acheminement des marchandises, accentuant ainsi la rareté et, par extension, la cherté des produits sur les étals.

Régulation des prix : L’offensive du ministère du Commerce pour assainir le marché

Face au mécontentement grandissant, les autorités ont décidé de reprendre les choses en main. La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a récemment multiplié les rencontres avec les représentants des mandataires et des grossistes.

🟢 A LIRE AUSSI : Prix du président pour le chercheur innovant : les nouveaux visages de l’excellence algérienne

L’objectif est de réorganiser la filière via une approche participative. Pour le ministère, il ne s’agit plus seulement de surveiller, mais de restructurer en profondeur :

Réduire le nombre d’intermédiaires pour limiter les marges parasitaires.

Renforcer le contrôle sur les itinéraires de distribution.

Moderniser la gestion des espaces de vente.

Encourager la transparence des transactions.

Pour de nombreux experts, la stabilisation durable des prix passera inévitablement par une « moralisation » de l’activité commerciale.

En intégrant davantage les professionnels dans la recherche de solutions et en numérisant les flux de marchandises, l’État espère réduire les écarts abyssaux entre le prix de gros et le prix de détail. Une réforme qui n’est plus un luxe, mais une nécessité absolue pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens.