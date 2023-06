Tom Cruise souhaite visiter l’Algérie, le Youtubeur Fahd El l’invite (Vidéo)

La star internationale Tom Cruise souhaite se rendre en Algérie, c’est ce que l’acteur a déclaré lors de sa rencontre avec le YouTuber égypto-algérien Fahd El Amrousi (connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Fahd El) lors de l’avant-première du film « Mission Impossible 7 » à Abu Dhabi aujourd’hui, le mercredi 28 juin 2023.

En effet, dans une vidéo « Reel » publié par le Youtubeur Fahd El, lors de l’avant-première du film Mission impossible 7, il a demandé à l’acteur Tom Cruise, s’il s’était déjà rendu en Algérie, la star hollywoodienne internationale répond que « non », mais qu’il aimerait bien s’y rendre. Le Youtubeur qui compte plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube enchaine alors en lui répondant « je t’invite », Tom Cruise répond en lui disant « fantastique ».

Sur son compte Instgram qui compte plus de 920.000 followers, Fahd El a écrit en postant cette vidéo « Tom Cruise bientôt en Algérie 🇩🇿 pour son prochain film ou pour me rendre visite on verra avec son équipe 😂 ! il a donné son Go ! » En demandant à ses followers de rappeler cela à Tom Cruise en le taguant pour ne pas qu’il oublie.

Synopsis du film Mission impossible 7

Ethan Hunt et l’équipe du FMI doivent traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité si elle tombe entre de mauvaises mains. Avec le contrôle de l’avenir et le destin du monde en jeu, une course mortelle autour du globe commence. Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est obligé de considérer que rien ne compte plus que la mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur.