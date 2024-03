Le centre de traitement des demandes de visa Schengen, TLSContact, revient dans un nouveau communiqué, dans lequel il met en garde contre la fraude documentaire liée au processus de demande de visa Schengen. D’ailleurs, le prestataire promet « zéro tolérance ».

Rappelons, pour réussir à décrocher ce document, nombreux sont les Algériens qui font appel à des intermédiaires, pour préparer leurs dossiers de visa. Ces derniers recourent le plus souvent à des méthodes illégales.

TLSContact promet une « tolérance zéro » contre la fraude

Le prestataire chargé de la collecte des dossiers de visas au service de plusieurs ambassades, en Algérie, a, à de nombreuses reprises, mis en garde contre la fraude documentaire et le recours aux intermédiaires frauduleux, qui cause l’indisponibilité des rendez-vous visa.

Par ailleurs, ayant constaté que le phénomène ne recule pas, TLSContact revient dans un nouveau communiqué, pour alerter contre cette fraude. D’ailleurs, le prestataire promet d’appliquer une politique stricte de tolérance zéro à l’égard des fraudeurs.

TLSContact s’est engagé à maintenir les normes éthiques et d’intégrité les plus élevées « dans tous les aspects de ses opérations », lit-on dans le communiqué en question. Une démarche qui vise à protéger « les clients visas, les employés et les clients gouvernementaux ».

Dans ce sillage, TLSContact invite ses clients, qui soupçonnent une activité frauduleuse potentielle, au niveau de l’un de ses centres à proximité, à la signaler, directement, au directeur de l’établissement, ou encore via son site web ou son centre d’appels.

Pour rappel, en juin 2023, la représentation diplomatique de l’Union européenne en Algérie, a fait état d’une recrudescence alarmante des documents frauduleux ou falsifiés.

