Toilettage VIP pour animaux, cette tendance qui grandit en Algérie

À l’aube d’une situation financière difficile qui touche la majorité des citoyens, beaucoup s’en remettent aux petits compagnons à poils pour déstresser et de détendre. Chiens, chats, hamsters, oiseaux et reptiles envahissent les foyers algériens. Et si le fait d’adopter un animal est relativement facile, bien l’entretenir est une tache beaucoup plus compliquée à assurer.

C’est une des raisons qui ont poussé plusieurs professionnels à se lancer dans le toilettage pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont les premiers à bénéficier de ce service, avec de nombreuses enseignes spécialisées ouvertes aux quatre coins du pays. Zoom sur les salons de toilettage pour animaux, un service qui gagne du terrain en Algérie.

Toilettage pour chiens et chats, qui le pratique ?

Le toilettage pour animaux de compagnie en est encore à ses débuts en Algérie. S’il est d’ordinaire pratiqué par des professionnels accrédités et formés, ici, ce sont les vétérinaires qui se spécialisent dans la chose le plus souvent.

Même s’il existe des passionnés du monde animalier qui mettent leurs qualifications (stages à l’étranger notamment) au service des particuliers, ce sont les vétérinaires qui sont le plus souvent sollicités pour ce genre de taches.

À LIRE AUSSI : Insolite : 2 dauphins retrouvés sur deux plages à Tipaza

Le toilettage est loin d’être un simple coup de ciseaux comme on serait tenté de le penser. Il s’agit de toute une série de techniques portant sur l’entretien, le nettoyage et les soins pour animaux. L’idéal pour un toilettage réussi, c’est de s’assurer que son praticien dispose bien des qualifications requises. Il peut s’agir d’une formation dispensée en pratique dans un centre, d’un brevet d’apprentissage ou d’un stage pratique.

Quels sont les services de toilettage VIP pour chiens et chats disponibles en Algérie ?

Aujourd’hui, le toilettage en Algérie revêt plusieurs formes. Nous sommes bien loin de l’époque où une simple douche froide et un coup de peigne faisaient l’affaire. Plusieurs services de chouchoutage sont désormais disponibles et praticables dans les grandes villes autant que dans les zones reculées, s’agit-il de trouver un praticien qualifié.

À LIRE AUSSI : Insolite : un énorme trou dans un champ agricole à Tiaret fait le tour de la toile (PHOTOS)

Le soin le plus plébiscité est le démêlage et le coupage des nœuds pour les espèces à poils longs (chats angoras, caniches, yorkshires…). Les toiletteurs proposent également des douches avec des produits antiparasitaires et des brushings avec brossage. Une petite touche de parfum pour animal peut être ajoutée à la demande, pour compléter le processus.

Pour ce qui est de l’entretien, le coupage et le limage des ongles/griffes est également disponible. Sans oublier le nettoyage et le rasage des interstices (oreilles, pattes, coussinets…), ainsi que le détartrage et les soins dentaires, effectués sous anesthésie le plus souvent.