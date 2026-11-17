L’équipe d’Algérie affrontera ce mardi le Togo au stade de Kégué à Lomé, pour le compte pour la quatrième journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. La sélection nationale vise la victoire pour consolider sa place à la tête du groupe I et éventuellement assurer la qualification.

Le rapport de force penche clairement du côté algérien. Avec sept unités, l’EN devance la Zambie de trois longueurs. Le Togo pointe au troisième rang avec trois points, devant un Burundi scotché à deux. Seuls les deux premiers du groupe obtiendront leur sésame continental.

La manche aller avait pourtant été laborieuse. Au stade Hocine-Aït-Ahmed, les Éperviers ont verrouillé leur surface pendant plus d’une heure avant de céder. C’est finalement un défenseur, Ramy Bensebaïni, buteur à la 76e minute, qui a libéré tout un stade et offert aux siens leur deuxième succès de la campagne.

Ce scénario laisse quelques interrogations sur le rendement offensif du groupe. Les coéquipiers du gardien Melvin Mastil le savent : à Lomé, il faudra se montrer plus tranchant devant le but adverse pour éviter de jouer avec le feu.

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Hemdani compose avec une infirmerie surchargée

Le casse-tête du sélectionneur s’est encore compliqué ce week-end. L’entorse de la cheville contractée samedi a coûté leur place à deux cadres offensifs : Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa, déclarés forfaits pour Lomé. Deux pertes sèches pour un secteur déjà en manque d’inspiration.

Ces défections s’ajoutent à une liste qui ne cesse de s’étirer depuis le début du rassemblement. Mohamed Bachir Belloumi, Jaouen Hadjam, Hicham Boudaoui, Amin Chiakha et Rafik Belghali manquent également à l’appel. Autant dire que le staff technique devra bricoler un onze de circonstance.

Hemdani, arrivé sur le banc national avec Antar Yahia comme adjoint, avait déjà refusé de faire des absents un argument. Son discours n’a pas varié : la profondeur de l’effectif doit servir à quelque chose, et ce déplacement en est le test grandeur nature.

CAN 2027 : le scénario qui qualifie les Verts dès mardi

Le calcul est simple. S’ils l’emportent au stade de Kégué, les Algériens porteraient leur total à dix points. Il faudrait alors que la Zambie ne perd pas à Bujumbura, face au Burundi, pour que la qualification devienne mathématiquement acquise à deux journées du terme, le dernier acte étant programmé en mars 2027.

Même sans ce concours de circonstances, un succès à l’extérieur placerait les Verts dans une position quasi inattaquable. La double confrontation face au Togo avait été identifiée comme décisive bien avant le coup d’envoi du stage de novembre. La première manche est remportée, reste à conclure.

Le contexte du groupe reste néanmoins serré. Un nul relancerait la Zambie en cas de victoire à Bujumbura, et prolongerait un suspense dont la sélection nationale se passerait volontiers.

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Le Togo joue sa survie devant son public

De l’autre côté, les hommes de Patrice Neveu n’ont plus droit à l’erreur. Battus en Kabylie, les Éperviers se retrouvent dos au mur, avec sept points de retard sur le leader et un retard d’une unité sur la Zambie. Une nouvelle défaite les éliminerait pratiquement de la course.

Les Togolais mise sur leur public et sur la chaleur de Lomé pour inverser la tendance. Leur bloc compact avait tenu 76 minutes à l’aller, et ils tenteront cette fois d’y ajouter un peu plus d’audace offensive.

Pour l’Algérie, l’enjeu dépasse la simple arithmétique. Enchaîner un deuxième succès redonnerait du crédit à une équipe dont le contenu des matchs a souvent déçu depuis septembre, malgré une première place jamais lâchée.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le coup d’envoi du match sera donné à 16h, 17h heure algérienne. Les supporters algériens vont le suivre avec grand intérêt vu son importance pour la suite des éliminatoires.

Pour le moment, deux chaines sont confirmées pour diffuser le match est confirmée. Il sagit Canal+ Sport Afrique 2 (zone subsaharienne) et beIN Sports 1 (France). En revanche, la télévision nationale ne sera pas en mesure d’assurer la diffusion.

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