La débâcle ! C’est le moins que l’on puisse dire sur la défaite concédée par l’équipe d’Algérie face au Togo à Lomé sur un score sans appel de trois buts à zéro, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027. La sélection nationale tombe en Afrique après huit ans d’invincibilité.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Togolais maitrisent parfaitement les débats, face à une sélection algérienne méconnaissable. Ils ne vont pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. On joue la 18e minute, Klidje réussit à ouvrir le score suite à un excellent travail collectif. Le même joueur reviendra à 32e minute pour doubler la mise.

Côté algérien, pas de riposte. Et les Eperviers en profitent pour poursuivre leur domination et leurs assauts sur les bois de Mastil. Sur un corner joué, Boateng aggrave la marque d’une tête rageuse à la 38e minute.

Le score est de trois buts à zéro pour le Togo, l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps et renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

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Hemdani n’a pas trouvé la bonne formule

Après la pause citron, le sélectionneur national tente de trouver la bonne formule pour débloquer la situation. Il incorpore Gouiri, Boulbina et Naïr. Des changements qui vont rien apporter.

Le temps passe et l’équipe d’Algérie peine toujours à marquer au moins un but. Hemdani sort une autre carte offensive, à savoir Amoura, mais l’entrée de l’attaquant de l’OGC Nice ne porte pas ses fruits.

Il faut dire qu’on ne va rien voir des deux côté pour la suite de la rencontre. Le score restera de trois buts à zéro en faveur du Togo jusqu’au coup de sifflet finale de l’arbitre.

Les Verts tombent en Afrique… 8 ans après !

Alors que l’autre match du groupe I Burundi-Zambie s’est soldé sur un score de parité d’un but partout, la sélection nationale a raté l’occasion de gagner à Lomé et valider ainsi son billet qualificatif pour la CAN-2027. Elle devra patienter jusqu’à la prochaine journée pour espérer assurer la qualif’.

Il faut dire que c’est une défaite humiliante pour l’EN, qui n’a pas perdu sur un telle score face à une équipe africaine depuis plusieurs années. Un revers qui vient de mettre fin à huit ans d’invincibilité en Afrique. En effet, la dernière défaite remonte à 2018 face au Bénin à Cotonou sur le score d’un but à zéro, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019.

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