Togo 0 – Algérie 1 : les Verts se qualifient pour la CAN 2025 au Maroc

La sélection nationale a réalisé une quatrième victoire de rang dans les éliminatoires de la CAN-2025. En effet, elle est allé s’imposer face au Togo par la plus petite des marges. Une nouvelle victoire synonyme de la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations-2025 qui se déroulera au Maroc.

Avec un onze un peu remanié, les Verts rentreront vite dans le vif du sujet. On joue la 16e minute, Gouiri est fauché dans la surface de réparation. L’arbitre accorde un pénalty en faveur de l’Algérie. Bensebaini exécute la sentence sur une Panenka 17’.

Le but fera réagir les Togolais qui vont multiplier les assauts pour remettre les pendules à l’heure. Ils créent pas moins de trois occasions franches, mais sans parvenir à les concrétiser. Note complète pour la défense algérienne qui résiste bien derrière.

On joue les derniers instants de la première mi-temps, Boudaoui a failli doubler la mise sur un puissant tir des 30 mètres. La balle passe à quelques centimètres des bois togolais. Les Algériens mènent par un but à zéro et c’est sur score que l’arbitre siffle la fin de la première période du match.

Bonne maitrise de la 2e mi-temps par les Verts

Au retour des vestiaires, le rythme du match va baisser d’un cran. Les Fennecs ne vont pas s’aventurer en attaque. Pénalisés par le mauvais état de la pelouse, ils vont gérer les débats du match afin de préserver leur avantage au score.

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic va opérer quelques changements. On cite notamment l’incorporation de Benrahma, Mahrez et Bounedjah. Mais ces changements ne vont pas apporter le plus.

Quant aux Togolais, ils tenteront toujours de revenir au score, mais sans parvenir à désaxer la défense algérienne. On joue le temps additionnel, les locaux ont failli remettre les pendules à l’heure, la tête d’un attaquant togolais sera sauvée miraculeusement par Guendouz, qui sauve l’EN d’un but tout fait. On peut considérer le portier des Verts comme l’homme du match, après s’être distingué par pas moins de quatre arrêtés décisifs.

Le temps restera toujours d’un but à zéro en faveur de l’Algérie jusqu’au coup de sifflet final. Une quatrième victoire de rang et 12 points au compteur qui ont permis à la sélection nationale de valider son billet qualificatif pour la CAN-2025, à deux journées de la fin des éliminatoires.