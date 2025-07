TMV Cinéma : « Les 4 Fantastiques » rejoignent un programme d’été déjà triomphal

Alors que les températures grimpent, les salles obscures restent un refuge idéal pour les cinéphiles. Au TMV Garden City, la programmation estivale ne faiblit pas ! Super-héros, bolides, dinosaures et agents secrets se succèdent à l’écran.

La dernière arrivée dans cette programmation déjà triomphale, « Les 4 Fantastiques : Premiers pas« , le nouveau blockbuster tout juste sorti des studios Marvel, à découvrir dès cette semaine avec trois séances par jour.

Réalisé par Matt Shakman (WandaVision), le film propulse la mythique équipe Marvel dans un New York des années 1960, entre design rétro-futuriste et épopée cosmique. Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) et Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) y affrontent le redoutable Galactus.

🟢 À LIRE AUSSI : Ces musées d’Alger s’ouvrent aux visiteurs de nuit pour un été culturel

Tandis qu’une scène post-générique tease déjà l’arrivée du Docteur Fatalis. Incarné par Robert Downey Jr. Un spectacle visuel destiné à un large public. Qui s’inscrit parfaitement dans la programmation estivale du complexe.

Un été exceptionnel au TMV Garden City : « Les 4 Fantastiques » rejoignent une programmation déjà triomphale !

Autour de ce nouvel opus, plusieurs succès cinématographiques continuent de cartonner. Parmi les têtes d’affiche à découvrir en salle :

F1, avec Brad Pitt, plonge le spectateur dans l’univers tendu et réaliste des paddocks de Formule 1, porté par un rythme haletant et un jeu d’acteur remarquable.

avec Brad Pitt, plonge le spectateur dans l’univers tendu et réaliste des paddocks de Formule 1, porté par un rythme haletant et un jeu d’acteur remarquable. Superman séduit un large public grâce à une relecture plus humaine du mythe, portée par des

scènes d’action impressionnantes et une vraie émotion.

séduit un large public grâce à une relecture plus humaine du mythe, portée par des scènes d’action impressionnantes et une vraie émotion. Jurassic World offre une vision poétique et immersive de son univers, plébiscité notamment par les adolescents et jeunes adultes.

offre une vision poétique et immersive de son univers, plébiscité notamment par les adolescents et jeunes adultes. Lilo & Stitch (2025) revisite le classique animé avec tendresse et modernité, touchant un large public familial.

revisite le classique animé avec tendresse et modernité, touchant un large public familial. Les Schtroumpfs reviennent dans une aventure drôle et rythmée. Qui parle aussi bien aux

nostalgiques qu’aux nouvelles générations.

reviennent dans une aventure drôle et rythmée. Qui parle aussi bien aux nostalgiques qu’aux nouvelles générations. Mission : Impossible – The Final Reckoning poursuit son succès en salle, avec un Tom Cruise en grande forme et une intrigue en partie tournée au Moyen-Orient.

poursuit son succès en salle, avec un Tom Cruise en grande forme et une intrigue en partie tournée au Moyen-Orient. Enfin, Sef El Awel, le film algérien signé Merzak Allouache, poursuit discrètement sa route avec une

progression honorable. Plébiscité par les familles pour son ton sincère et son regard juste.

🟢 À LIRE AUSSI : TasteAtlas : le Créponné d’Oran classé parmi les meilleurs desserts glacés du monde

Entre come-backs cultes, relectures modernes et nouveaux visages du blockbuster, la programmation actuelle confirme la vitalité du grand écran cet été. Et avec Les 4 Fantastiques dans la boucle, TMV Garden City continue de gâter les passionnés de cinéma.