TLSContact : les frais de visa Schengen de court séjour passeront à 90 euros

La saison estivale est l’occasion de tenter de nouvelles destinations et les Algériens sont nombreux à planifier leurs vacances d’été en Europe. D’ailleurs, en cette occasion, le centre chargé de collecte des demandes de visa, en Algérie, TLSContact a publié un nouveau communiqué au sujet des frais de visa.

En effet, le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa Schengen, au profit des Algériens, annonce une révision des frais de visa Schengen de court séjour.

Court séjour : TLSContact annonce la révision des frais de visa Schengen

Dans un communiqué, mis en ligne sur son site internet, le centre chargé de la collecte des demandes de visa, TLSContact, annonce la révision des frais de visa, suite à une décision de la commission européenne sur la réévaluation des droits de visa.

Dans ce sillage, TLSContact informe ses clients qu’à partir du 11 juin 2024, ces frais passeront à 90 euros pour les adultes et à 45 euros, pour les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans. Cet ajustement est dû au fait que la commission européenne réévalue les droits de visa, tous les trois ans, conformément à l’article 16, paragraphe 9, du code des visas.

Cette annonce a été faite par les ambassades de plusieurs pays Schengen en Algérie, dont l’Allemagne, pour informer les demandeurs algériens de ce changement. Il est important de rappeler, par ailleurs, que ces frais sont fixés en euros, mais doivent être acquittés en dinars algériens uniquement et peuvent fluctuer selon le taux de chancellerie en vigueur.

TLSContact précise, aussi, que le paiement des frais de visa et de service ne garantit pas qu’un visa soit accordé. ” Les frais de visa et frais de service sont tous deux non remboursables et non transférables si la demande de visa est refusée par l’administration ou si le demandeur décide de mettre fin à sa demande“, informe le prestataire.

À NE PAS MANQUER :

>> Vacances d’été : Top 10 des visas Schengen les plus faciles à obtenir en 2024

>> Visa Schengen : ces pays européens ont refusé le plus de demandes en 2023