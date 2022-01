Tlemcen : une tentative de vol hors du commun, déjouée

C’est un vol pour le moins insolite, mais pas très discret dont l’objet volé n’est autre qu’un matériel de guerre qui remonte à l’époque coloniale. Les trois mis en cause visiblement malavisés, ont été pris la main dans la poche par les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tlemcen.

Accusés de tentative de vol de matériel de guerre remontant à l’époque coloniale, trois individus ont été interceptés par les éléments de la gendarmerie nationale de la commune de Terni dans la wilaya de Tlemcen.

Trois véhicules blindés volés

L’opération est intervenue suite à des informations parvenues à la brigade de la Gendarmerie nationale de ladite commune, selon lesquelles trois individus tentaient de déterrer des produits métalliques.

Les éléments de la Gendarmerie nationale se sont déplacés sur les lieux et ont surpris les mis en cause en flagrant délit de tentative de vol de matériel de guerre remontant à l’ère coloniale, à savoir à savoir trois véhicules blindés de combat en utilisant une grue et un camion semi-remorque, rapporte le média arabophone El Hayet.

Les trois mis en cause ont été donc arrêtés et une enquête a été diligentée par la gendarmerie nationale pour en savoir davantage sur cette affaire pour le moins inhabituelle. Ces derniers seront présentés, ultérieurement, devant les juridictions concernées pour être entendus sur les accusations qui leur sont portées.