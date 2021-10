Tlemcen : un jeune militaire tué dans l’explosion d’une bombe

Une bombe de confection artisanale a explosé hier mercredi 13 octobre 2021, près de la frontière algéro-marocaine, plus précisément dans la commune de At-Boussaïd à l’ouest de la wilaya de Tlemcen. L’information a été relayée aujourd’hui jeudi 14 octobre dans un communiqué publié par le ministère de la Défense Nationale.

« Dans le cadre des opérations exécutées par des unités et détachements de l’Armée nationale populaire pour la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, une bombe de confection artisanale a explosé au passage d’une patrouille des Garde-frontières, hier mercredi 13 octobre à 20H45, lors d’une mission de reconnaissance près des frontières Ouest du pays, dans la localité de Deglen, commune de Béni Boussaïd, wilaya de Tlemcen », lit-on dans le communiqué du MDN.

La même source a annoncé « le décès en martyr du sergent contractuel Sraoui Seifeddine et de la blessure de deux autres, à savoir le caporal-chef contractuel, Zebiri Ahmed, et le caporal contractuel Seffari Abdelhak ». De ce fait « toutes les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises pour le bouclage et le ratissage de cette zone et élucider les causes et les circonstances de cet acte terroriste. »

Le chef d’état-major de l’ANP et le président de la république réagissent

Suite à cette mauvaise nouvelle faisant état du décès d’un soldat et de la blessure de deux autres, le premier responsable du secteur de la Défense, à savoir le général de corps d’armée Said Chanegriha a « exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du Chahid », tout en « souhaitant un prompt rétablissement aux deux blessés. »

Ainsi le chef de l’État n’a pas manqué à réagir par le biais de son compte officiel tweeter. Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses sincères condoléances à l’ANP et à la famille de la victime à savoir, le sergent contractuel Sraoui Seifeddine. Il a souhaité également un bon rétablissement aux deux militaires blessé, tout en qualifiant l’incident de « lâche attentat terroriste ».