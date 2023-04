Tlemcen : un imam poignardé par un individu à Meghnia

Un incident effroyable a secoué la wilaya de Tlemcen hier. En effet, l’imam de la mosquée Ali Ibn Abi Talib située dans la commune de Maghnia, wilaya de Tlemcen, Cheikh Saïd Temteri, a été poignardé hier après la prière du dhuhr (midi). En effet, l’auteur de l’agression est inconnu. D’après les révélations d’un communiqué de l’hôpital Chaaban Hamdoun de Maghnia, reprises par un média arabophone généraliste, l’imam victime de cette agression a été transporté en urgence à l’établissement hospitalier.

Et ce, afin de recevoir les soins nécessaires. Dans le même sillage, il convient de noter que les détails de cet effroyable incident n’ont pas été divulgués, jusqu’à présent. Suite à cette agression, le directeur des affaires religieuses et des biens de la wilaya de Tlemcen, Badreddine Imrani, s’est rendu à Maghnia accompagné du chef de la commune et du président de l’assemblée populaire communale (APC) pour s’assurer de l’état de santé du cheikh.

Un imam agressé à Constantine

Dernièrement, plusieurs imams ont été attaqués au sein de la mosquée. En effet, récemment un imam chargé de diriger la prière des tarawih à la mosquée Al Itissam dans le quartier Ali Mendjeli de la wilaya de Constantine a été agressé par une personne atteinte d’un trouble psychologique mercredi soir.

Effectivement, cet incident a créé de la panique entre les personnes présentes. De ce fait, l’agresseur a été arrêté par les forces de sécurité et après avoir été présenté aux médecins, il a été confirmé qu’il souffrait de troubles mentaux. L’imam a été secouru par les agents de la protection civile et a été transporté à l’hôpital Abdelkader Ben Cherif dans la même ville.