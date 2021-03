Tlemcen : un homme kidnappé au volant de sa voiture

Les éléments de la police de la wilaya de Tlemcen, ont pu mettre hors d’état de nuire, un dangereux groupe de malfaiteurs. Ces derniers ont kidnappé un homme alors qu’il était à bord de son véhicule.

Cela s’est passé au niveau de la Daira de Maghnia, à l’oust de la wilaya de Tlemcen. Une dangereuse bande de malfaiteurs a été démantelée, et ses membres ont été arrêtés, par les éléments de la sureté de la dite Daira, comme cela est rapporté par le journal arabophone Al Khabar.

Les mis en cause sont accusés de d’enlèvement, de coups et de blessures délibérées à l’aide d’armes blanches, ainsi que de torture. Cette affaire a commencé alors que la victime était à bord de son véhicule, une voiture de marque Seat Léon. Le véhicule est alors envahi par trois individus, qui vont s’emparer de la voiture et de son propriétaire, les emmenant vers une destination inconnue.

La libération de la victime

C’est le père de la victime, apparemment témoin de la scène, qui va déposer plainte, et qui va alerter les services de sécurité. Une fois mis au courant, les éléments de la police de la Daira de Maghnia ont mené immédiatement une vaste opération.

Grace à une dense présence sur le terrain et à une efficace opération d’investigation, la police a vite pu localiser le QG des kidnappeurs. Suite à une un plan bien étudié, une descente a été effectuée. Bilan de l’opération : La victime a été libérée, sa voiture a été récupérée et les trois criminels sont arrêtés.

Les trois accusés sont âgés entre 24 et 56 ans. Ils ont été présentés devant le procureur de la république prés le tribunal de Maghnia. Ils sont poursuivis pour formation d’une association de malfaiteurs, enlèvement avec détention et torture, ainsi que de coups et blessures délibérées avec des armes blanches.