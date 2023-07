Tlemcen : plus d’un quintal de produits stupéfiants saisis par la police judiciaire

La division mobile de la police judiciaire de Maghnia, relevant de la sûreté de la wilaya de Tlemcen, a réussi à démanteler un réseau criminel organisé de trafic de drogue opérant à l’échelle internationale.

Dans le cadre de la lutte contre les activités criminelles liées à la contrebande internationale et au trafic de stupéfiants, la BMPJ de Maghnia a mené une opération fructueuse. Le réseau criminel était impliqué dans le trafic de drogue à partir de la bande frontalière.

Au cours de cette opération, une importante quantité de stupéfiants a été saisie, évaluée à un quintal et 5 kg, soigneusement dissimulée dans un camion. De plus, les forces de l’ordre ont arrêté un membre du réseau âgé d’une quarantaine d’années.

Suite à une coordination avec les autorités compétentes, la ferme du principal fournisseur de ces substances toxiques a été inspectée au niveau de la bande frontalière.

Cette perquisition a abouti à la découverte de 44 000 comprimés de substances psychotropes, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 48 000 Da.

Un autre réseau neutralisé à Alger

La Direction générale de la sécurité nationale a fait une annonce importante vendredi concernant l’arrestation de 14 ressortissants étrangers, soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de drogues et de substances psychotropes.

Ils sont aussi soupçonnés d’être derrière la gestion de clubs nocturnes illégaux, qui ont été à l’origine de troubles dans les quartiers résidentiels.

Selon les informations fournies par la même source, les forces de police judiciaire ont mené différentes opérations dans les villes de Bordj El Bahri et Bordj El Kiffan, à l’est de la capitale, dans la nuit du 3 au 4 juillet.

Ces personnes font face à des accusations de trafic et de vente de drogues et de substances psychotropes, ainsi que d’implication dans une organisation criminelle. En outre, ils sont également poursuivis pour possession et vente d’alcool sans licence, et pour séjourner illégalement sur le territoire national.