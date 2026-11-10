Tlemcen : 5 ministres sur le terrain pour évaluer la crise écologique de l’Oued Mouilah

Une importante délégation ministérielle s’est rendue, ce mardi, dans la wilaya de Tlemcen afin d’évaluer sur le terrain la gravité de la pollution touchant le lit de l’Oued Mouilah, principal affluent du barrage d’Hammam Boughrara.

Ce déplacement vise à superviser l’application des mesures d’urgence destinées à contrecarrer les répercussions écologiques et sanitaires de cette crise sur les ressources en eau de la région.

Envoyée sur hautes instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la délégation interministérielle est composée du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, de la ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, du ministre des Ressources en eau, Lounès Bouzegza, du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, ainsi que du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani.

Une pollution industrielle transfrontalière avérée par les analyses

Cette mission fait suite aux conclusions alarmantes remises par une commission d’experts multisectorielle dépêchée préalablement sur les lieux.

La problématique de l’Oued Mouilah et du barrage d’Hammam Boughrara avait déjà fait l’objet d’une attention soutenue lors d’un récent colloque international hébergé par l’Université de Tlemcen, consacré à la protection et à la gestion des cours d’eau transfrontaliers.

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Lors de ces travaux, des universitaires et des chercheurs ont dévoilé des analyses de laboratoire particulièrement préoccupantes : les concentrations de certains métaux lourds et produits chimiques dans les eaux de l’oued dépassent jusqu’à 400 fois les normes internationales admises.

Les experts ont directement imputé cette dégradation spectaculaire aux rejets industriels non traités en provenance de la ville marocaine de Oujda.

Risque sanitaire pour deux millions d’habitants et poursuites judiciaires

Face à cette situation, l’ancien ministre des Ressources en eau et enseignant à l’École nationale supérieure de l’hydraulique, Mustapha Kamel Mihoubi, a indiqué que l’Algérie s’attelait à la constitution d’un dossier judiciaire étayé par des preuves scientifiques et des analyses de laboratoire, en vue de poursuivre le Maroc en justice pour la pollution avérée des eaux de l’Oued Mouilah.

L’enjeu est capital : l’impact de cette contamination ne se limite pas au cours d’eau, mais menace directement le barrage d’Hammam Boughrara.

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Cette infrastructure stratégique constitue le poumon hydraulique de la région, approvisionnant en eau potable près de deux millions d’habitants répartis entre Maghnia, Tlemcen et une partie de la wilaya d’Aïn Témouchent.