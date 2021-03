Tizi Ouzou : Une statue du roi Amazigh Aksel vandalisée

Dans la commune d’Ath Buyucef, relevant de la daïra d’Ain El Hammam ( à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou), une stèle à l’effigie du roi Amazigh Aksel ou Koceila a été vandalisée hier mercredi, un acte dénoncé par les internautes.

Réalisée à l’initiative des habitants et de l’association culturelle Tigejdit du village Takhelijet, ce dernier s’apprêtait à inaugurer la stèle ce vendredi à l’occasion du festival du printemps, (Tafaska n Tafsut), que compte organiser ce village les 26 et 27 mars.

En effet, la stèle a été cible de vandalisme, cette dernière a été détruite à coups de marteau et burin, “L’association culturelle TAGEJDIT informe le grand public que les forces du mal ont commis un acte de vandalisme sur la statue du roi berbère AKSEL, a l’approche de son inauguration”, a écrit l’association sur son compte Facebook.

À noter que, la stèle a été réalisée par des artistes à l’aide d’une matière résistante (du ciment mélangé à de la résine).

La restauration de la statue en cours

Après l’acte de vandalisme qui l’avait ciblé, les travaux de restauration de la statue ont débuté, une équipe d’artistes s’est mobilisé pour mener les travaux.

“Les travaux de restauration de la statue de notre roi berbère AKSEL continuent à des heures tardives, et avec acharnement, un grand merci aux artistes, ainsi que tous les citoyens qui les accompagnent et les soutiennent”, a informé l’association.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne cachent pas leur indignation et leur colère face à ces actes répétés, l’œuvre vandalisée a généré de multiples réactions, notamment celles des citoyens très remontés qui demandent l’identification et la punition du coupable dans les plus brefs délais.