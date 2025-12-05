Tizi Ouzou : un sauvetage spectaculaire signé par les éléments du GRIMP (VIDEO)

Les services de la Protection Civile ont réussi, ce vendredi soir, à secourir les trois personnes qui se trouvaient bloquées dans l’oued Sebaou, au lieu-dit Timizar Laghbar dans la commune de Tizi Ouzou, suite à la montée des eaux.

Selon un communiqué des mêmes services, le sauvetage des victimes a été effectué après l’intervention du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (Grimp) et le soutien aérien d’un hélicoptère appartenant au groupe aérien de la Protection Civile.

L’opération de sauvetage avait débuté dans l’après-midi et s’est déroulée dans des conditions complexes en raison des forts courants et de la difficulté du terrain, qui ont ralenti l’accès rapide aux personnes encerclées.

Le directeur de la Protection Civile de la wilaya a supervisé l’opération sur le terrain à toutes ses étapes.



La Protection Civile en alerte… Des dizaines d’interventions en 24H

Les violentes intempéries qui ont balayé plusieurs wilayas du pays ces dernières 24 heures ont mobilisé massivement les unités de la Protection civile. Les services d’urgence ont été déployés sur le terrain pour faire face aux fortes chutes de pluie et de neige, multipliant les opérations de pompage, de déneigement et de sauvetage.

L’information, recueillie jeudi auprès de la Direction générale de la Protection civile, fait état de nombreuses interventions couvrant un large territoire, allant d’Alger à l’Ouest du pays.

Le Capitaine Naït Brahem Arezki, du bureau de l’information et de la sensibilisation de la D.G.P.C., a confirmé à l’APS l’intensité de l’activité. Les wilayas d’Alger, Aïn Defla, Tiaret, Tizi Ouzou, Oran et Mostaganem ont été particulièrement touchées.

L’intervention la plus critique a sans doute eu lieu à Sidi Bel-Abbès, dans la commune de Boukhanefis, où la montée subite des eaux de l’oued Chetouane a encerclé quatre familles. Les agents de la Protection civile ont réussi à les secourir et à leur apporter assistance.

À Oran, c’est le secteur industriel qui a été impacté : une opération de pompage d’eau de pluie a été menée au sein d’une usine à Tafraoui.

Dans la région de Tizi Ouzou, l’intervention des unités était vitale pour dégager l’axe de la RN15, notamment au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Iferhounène. Des accumulations importantes de neige y ont bloqué un véhicule transportant deux personnes, qui ont été secourues avec succès. Des opérations de pompage des eaux pluviales ont également été signalées dans les wilayas d’Aïn Defla et de Tiaret.

La capitale n’a pas été épargnée. Le Capitaine Naït Brahem a détaillé l’étendue des interventions à Alger :

À Birkhadem , pompage d’eau devant une polyclinique.

, pompage d’eau devant une polyclinique. À Gué de Constantine , les services ont dû pomper l’eau à l’entrée de la gare ferroviaire et, de manière plus alarmante, dégager deux véhicules piégés par les inondations, secourant respectivement trois et quatre personnes à bord.

, les services ont dû pomper l’eau à l’entrée de la gare ferroviaire et, de manière plus alarmante, dégager deux véhicules piégés par les inondations, secourant respectivement trois et quatre personnes à bord. Des interventions similaires ont été menées à El Biar, Hydra et Oued Koriche pour désengorger les voies des eaux pluviales.

Face à ces conditions extrêmes, le Capitaine Naït Brahem a tenu à rappeler l’impératif de la prudence. Il exhorte les citoyens à suivre strictement les consignes de sécurité :

« Il est essentiel de réduire la vitesse, d’utiliser les feux de croisement, et de maintenir la distance de sécurité au volant. Surtout, ne pas s’aventurer à traverser les oueds ni conduire sur des routes inondées. La vigilance doit être maximale près des cours d’eau, y compris pour les enfants, » a-t-il insisté.

En cas de danger, il est demandé aux citoyens de contacter immédiatement la Protection civile via le numéro vert 1021 ou le numéro d’urgence 14, en veillant à fournir une description précise du danger et l’adresse exacte. La mobilisation des équipes de secours reste totale.