Tizi Ouzou : un enseignant porté disparu retrouvé mort à Azzefoun

Il s’appelle Kaci Amiesse, et il avait 46. Cet enseignant se trouvait hier à la plage d’Azzefoun en compagnie de ses enfants. Il est parti leur chercher à manger, mais il n’est jamais revenu. Aujourd’hui, le 04 juillet 2021, le malheureux père de famille a été retrouvé mort près de la mer.

D’après ses proches, Kaci Amiesse a décidé, hier aux environ de 13 h, de laisser sa famille à la plage pour aller faire un tour en ville, afin de ramener quoi manger. Les heures passent et le père de famille ne revient pas. La famille s’inquiète et un appel a été vite lancé pour retrouver l’enseignant disparu.

Retrouvé mort entre deux plages

Hier pendant la soirée, la toile a été inondée par les avis de recherche concernant Kaci Amiesse. Ses proches et ses amis indiquent tous qu’il etait en plein possession de toutes ses capacités mentales et physiques. Et sa famille, via tous les efforts déployés pour retrouver le disparu, témoigne de l’amour qu’elle lui voue. L’avis de recherche a été largement partagé sur les réseaux sociaux et placardé dans toute la ville d’Azzefoun, mais aucune trace de Kaci. Jusqu’à cette triste matinée.

En la matinée de ce dimanche 04 juillet, le corps sans vie de Belkacem Amiesse, appelé Kaci, a été retrouvé gisant dans la foret separant deux plages à Azzefoun. Il s’agit de la plage du Caroubier et de celle d’Azzeffoun Centre. La famille de l’enseignant au lycée de Boudjima, ne le reverra plus vivant.

Originaire d’Abizar, la disparition de ce professeur a suscité une vague d’indignation au sein de son village tandis qu’aucune explication n’a été encore communiquée au sujet de cette étrange affaire qui s’est conclue de la plus triste des manières.