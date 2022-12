Tizi-Ouzou : non-voyante, elle décroche un doctorat en mathématiques

Un exemple de courage et de persévérance ! — Amel Saïdi, doctorante non-voyante de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a réussi, le mercredi 21 décembre 2022, le formidable exploit de décrocher un doctorat en mathématiques.

Nil volentibus arduum, à cœur vaillant rien d’impossible… En la journée du 21 décembre 2022, la jeune femme Amel Saïdi, originaire de Tizi-Ouzou, nous a donné l’occasion de constater la véracité de cette maxime. Non-Voyante, Amel, dont le prénom en arabe signifie « espoir », a su transcender son handicape pour parvenir au sommet des études universitaires.

Quatre années de dur labeur…

C’est mercredi dernier que la doctorante, après plusieurs années de recherche, a soutenu sa thèse de doctorat en mathématiques, dans la spécialité « probabilités et Statistique », à la salle de conférences de la Faculté des sciences de l’Université Mouloud Mammeri. Son travail a porté sur « l’estimation et la prédiction des champs aléatoires stationnaires ».

Pour aboutir à ce brillant succès, Amel a dû s’armer d’une motivation et d’une détermination sans faille. Ce sont quatre années qu’elle a dû passer au Laboratoire de mathématiques pures et appliquées (LMPA) de l’UMMTO, à côté de son directeur de thèse et de ses collègues de l’équipe de recherche « modélisation mathématique et applications ». Les travaux d’Amel se sont soldés par la publication de deux articles dans des revues de catégorie A.

À cette occasion, l’Université de Tizi-Ouzou n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Amel. « Mlle SAIDI Amel, lit-on dans le communiqué de l’administration, s’est distinguée, au-delà de l’originalité de ses travaux, par une présentation exceptionnelle dans laquelle elle a su mettre en évidence ses contributions de façon pédagogique ».

L’univésité de Tizi-Ouzou est fière d’Amel Saidi !

Ensuite, après un rappel des travaux de la doctorante, les auteurs du communiqué évoquent la question du handicap : « C’est bien la preuve que le handicap n’est pas handicap, soulignent-ils. Il n’empêche pas d’avancer, bien au contraire ! C’est un rêve qui se réalise pour notre doctorante qui mérite les encouragements et la reconnaissance de l’institution. »

Le communiqué se termine par un témoignage de fierté et un message de félicitation pour Amel : « Déjà doctorante, l’université a toujours cru en vous Mlle Saidi, et maintenant docteur, votre université est fière vde vous !… Après cette brillante réussite scientifique, nous souhaitons à notre jeune docteur SAIDI Amel une bonne réussite dans ses projets. »

Questionnée sur son ressenti à l’issue de la soutenance, Amel a eu ces mots : « C’est un sentiment de soulagement, un vrai plaisir après beaucoup de travail et de persévérance ». Quant à ses projets, la docteure en mathématiques a fait savoir qu’elle comptait de continuer dans la même thématique de recherche : « J’ai énoncé dans ma thèse des perspectives que j’envisage de poursuivre », a-t-elle déclaré.

Avant de finir, rappelons que la devise d’Amel Saidi est cette citation attribuée à Albert Einstein : « Soit A un succès dans la vie. Alors A = x + y + z, où x = travailler, y = s’amuser, z = se taire ».