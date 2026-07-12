TIZI OUZOU, l’indétrônable reine du BAC conserve sa couronne en 2026

C’est désormais une constante qui s’impose au fil des ans, une sorte de tradition solidement ancrée dans le paysage éducatif algérien.

Dès l’annonce des résultats du baccalauréat, le regard se tourne presque machinalement vers le même sommet, et cette session de juin 2026 n’a pas dérogé à la règle.

Avec un taux de réussite impressionnant de 67,15 % chez les candidats scolarisés, la wilaya de Tizi Ouzou s’adjuge une nouvelle fois la première place du podium national.

Plus qu’une simple performance statistique, cette pole position répétée témoigne d’un attachement viscéral à la valeur de l’effort et du savoir.

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Dans la région, l’école demeure une institution sacrée, portée par un contrat social implicite où parents, enseignants et comités se mobilisent d’un seul bloc pour hisser la jeunesse vers le haut.

C’est ce supplément d’âme et cette régularité collective qui font de la wilaya une référence difficilement ébranlable.

BAC 2026 : Classement des wilayas

La deuxième place du classement revient à la wilaya de Relizane, qui affiche un taux de réussite de 66,97 %, talonnée de près par Chlef, qui s’empare de la troisième position avec 66,07 %.

Sidi Bel Abbès occupe le quatrième rang national avec un taux de 63,87 %, tandis qu’Aïn Defla clôture le top 5 avec un score de 63 %.

D’autres wilayas se sont également illustrées par des performances remarquables, flirtant avec ou dépassant la barre des 62 % de réussite.

Il s’agit de Béjaïa (62,93 %), Médéa (62,56 %), Tiaret (62,54 %), Aïn Témouchent (62,50 %) et Sétif (62,47 %), consolidant ainsi leur position parmi les régions en tête de file pour cette session 2026.

Pour rappel, le ministère de l’Éducation nationale a proclamé, ce dimanche, les résultats officiels de l’examen du baccalauréat, fixant le taux de réussite national à 56,18 %.

Le trio de tête national : les filles à l’honneur

Par la même occasion, la tutelle a dévoilé l’identité des trois meilleurs lauréats à l’échelle nationale. La palme d’or revient à l’élève Gueroumi Bouchra Hebat Allah, originaire de la wilaya de Tiaret.

Scolarisée dans la filière Technique Mathématique, elle décroche la première place nationale avec une moyenne impressionnante de 19,26/20.

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La deuxième place a été brillamment décrochée par Nasrallah Yaqine, issue du Lycée national des Mathématiques, avec une moyenne de 19,21/20.

Enfin, l’élève Saâl Zineb Douaa complète ce podium national en s’adjugeant la troisième position, après avoir obtenu une moyenne de 19,16/20 dans la filière Sciences Expérimentales.