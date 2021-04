Tizi Ouzou : les assassins du gérant d’un bar à Ain El Hammam écroués

Les éléments de la sureté de Daira de Ain El Hammam, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les éléments de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire, ont pu mettre fin à la cavale de six individus soupçonnés d’être derrière le meurtre d’un homme dans la soixantaine, propriétaire d’un bar au niveau de la ville de Ain Al Hammam, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Selon nos sources, il s’agit d’une association de malfaiteurs dont les membres sont âgés entre 20 à 26 ans. Ces derniers ont été arrêtés par les éléments de la police suite à une enquête qui a été ouverte suite à l’horrible crime qui a secoué la ville de Ain Al Hamman dans la nuit du 6 avril 2021, et dont la victime est un sexagénaire connu et aimé par la population locale.

Les auteurs de ce crime, enfin arrêtés

Les éléments de la police ont pu mettre fin à la cavale des six mis en cause qui ont pris la fuite après avoir commis leur forfait. En plus du meurtre, les six individus sont également accusés d’avoir dérobé des objets de valeurs au propriétaire du local commercial.

Les mis en cause, suite à leur arrestation par les policiers, ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Ain Al Hammam. Ce dernier a ordonné de mettre 3 d’entre eux en détention provisoire, tandis que les trois autres se trouvent sous surveillance judiciaire. Les six mis en cause devront répondre de plusieurs accusations, dont formation de bande malfaiteurs en vue de commettre un homicide volontaire avec préméditation. Ils sont également accusés de vol à main armée.

Ce crime Odieux, dont la victime est un homme âgé de 69 ans, s’est déroulé la nuit de 6 avril à 23 h. Le corps de la victime a été retrouvé sans vie dans son local situé au centre de la ville d’Ain El Hammam.