Tizi ouzou : la police démantèle un réseau de trafic de faux billets

La contrefaçon de billets de banque a toujours été un trafic qui attise l’envie des criminels. Certains faux billets circulent en Algérie à cause de ces personnes mal intentionnées dont le but est de faire un maximum de profit.

Les autorités compétentes sont à l’affût de telles affaires, et cette fois-ci c’est la police judiciaire de la sûreté de l’Etat de Tizi Ouzou qui a attrapé un gros poisson. En effet, tout un réseau criminel spécialisé dans la contrefaçon de billets, plus précisément de dinars algériens a été démantelé.

Selon le communiqué publié par les autorités ce jeudi, trois ( 3 ) personnes seraient concernées. La police a dans un premier temps eut vent de l’existence de ce réseau. D’après les informations qui leurs étaient parvenues, il émettait de faux billets de banques d’une valeur de 2000 dinars algériens dans la ville de Tizi Ouzou.

Les autorités complétantes arrêtent les trafiquants

Suite à quelques investigations et aux informations récoltées, la police a pu identifier les suspects. Les concernés auraient de 30 à 43 ans, et sont tous originaires de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les forces de l’ordre ont arrêté les suspects et mis la main sur une grande somme d’argent. La saisie de la somme est estimée à 248 000 dinars en faux billets. De plus la police a trouvé de faux documents administratifs, et une somme d’argent provenant de ce trafic estimée à 139 000 dinars.

Les individus mis en causes ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Tizi Ouzou. Ils donc ont été placés en détention provisoire pour les chefs d’accusation suivants : formation d’association de malfaiteurs en vue de préparer un crime, fabrication de faux billets de banque et émission, distribution et vente de faux billets de banque.