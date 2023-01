Tizi-Ouzou : la femme portée disparue retrouvée morte dans la forêt

Les services de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, ont annoncé avoir retrouvé une femme disparue depuis quelques jours. Et ce, via un communiqué dévoilé sur la page Facebook officielle de la protection civile. En effet, la femme en question était malheureusement retrouvée morte en plein foret à 4 km du village de Maddah.

On notera que les services responsables ont entamé l’opération de recherche suite à un appel lancé par la famille de la victime. Celui-ci concerne la disparition d’une femme de 52 ans au niveau du village de Meddah, commune de Tizi Ghennif dans la wilaya de Tizi Ouzou. De ce fait, le directeur général de la protection civile a ordonné de mobiliser tous les efforts afin de retrouver la femme en question.

Sachant que les agents de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont été appuyés par la direction de protection civile de la wilaya de Bouira. Ainsi que celle de Boumerdès et l’équipe cynotechnique de l’Unité nationale de l’instruction et l’intervention de Dar El Beida.

La protection civile donne plus de détail sur l’opération

Selon la même source, certains vêtements de la victime ont été retrouvés au niveau de la forêt de Meddah. Notamment, son foulard et ses chaussures. De ce fait, un centre de commandement opérationnel a été mis en place afin de commencer l’opération de recherche.

D’ailleurs, les équipes de recherche ont élaboré un plan qui permet le ratissage de la forêt et les lieux adjacents. On notera également que la direction générale de la protection civile a mobilisé 120 de ses agents de divers grades. Outre 8 chiens dressés. Et ce, sous la direction du directeur de l’unité principale de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou.

De sa part, le directeur général de la protection civile a supervisé personnellement l’opération. Il convient de rappeler également que l’opération a connu la participation des membres de l’armée nationale. Ainsi que les services de la gendarmerie et de la sûreté nationale. Sans oublier les citoyens de la région.