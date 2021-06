Tizi Ouzou : huit détenus quittent la prison

Le verdict dans le procès de huit détenus d’opinion à la prison Draa El Mizan dans la wilaya de Tizi Ouzou est tombé ce mercredi 30 juin 2021.

Les huit détenus devront quitter aujourd’hui la prison de Draa El Mizan après les verdicts de relaxe prononcé en faveur de l’un d’entre eux ainsi que des condamnations à de la prison avec sursis prononcées contre les sept autres.

Selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), le détenu Samir Hamri a été relaxé. Pour ce qui est de Mohamed Bouricha, Ali Derbane, Karim issoulah, Hakim Kara, Hamid Bouzouagh, Massi Belaadel, Merzouk issoulah, le tribunal a prononcé des condamnations à la prison avec sursis.

Placés sous mandat de dépôt le 23 juin

Dans les détails, le CNLD indique que Karim issoulah, Ali Derbane, Mohamed Bouricha ont été condamnés à six mois de prison avec sursis assorti d’une amende de 50 000 Da pour « entrave au bon déroulement de l’élection et destruction des biens publics ».

Pour ce qui est de Hakim Kara, Hamid Bouzouagh, Hamid Derradj, ils sont condamnés à deux mois de prison avec sursis pour « entrave au bon déroulement de l’élection et destruction des biens publics », et relaxés dans les accusations « d’outrage à corps constitué et attroupement non armé ».

Pour rappel, les sept détenus avaient été placés sous mandat de dépôt le 23 juin 2021. Lors du procès du 28 juin, le parquet avait requis trois ans de prison ferme à leur encontre.

Il convient également de noter que des grèves générales et autres rassemblements sont régulièrement initiés par la population de Draa El Mizan afin d’exiger la libération de ces détenus d’opinion.