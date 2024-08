Tizi Ouzou en proie à d’immenses incendies : évacuation immédiate des maisons dans les villages

Tizi Ouzou, le 11 août 2024 – La wilaya de Tizi Ouzou est en proie à de violents incendies de forêt depuis deux jours consécutifs, mobilisant d’importants moyens de lutte contre le feu. Les flammes se propagent rapidement, menaçant les habitations des villages et hameaux situés à proximité des zones boisées.

Les premiers foyers ont été signalés vendredi et samedi derniers (9 et 10 août), notamment dans les régions d’Aït Mahmoud, Aït Frah, Imrabten et Azouza, dans la commune de Larbaâ Nath Irathen, située à une trentaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de wilaya.

Selon le dernier bilan des services de la Protection civile, les opérations d’extinction se poursuivent à Beni Douala, notamment au niveau des forêts de Taqrara et Takhoukht, où un dispositif de sécurité a été mis en place pour protéger les populations locales.

Dans la commune de Larbaâ Nath Irathen, les efforts de lutte contre le feu se concentrent sur les forêts de Ait Atelli et Azouza, où des périmètres de sécurité ont également été établis. L’incendie qui avait ravagé la forêt d’Aït Firach est désormais maîtrisé, mais les opérations de surveillance se poursuivent.

Incendies à Tizi Ouzou : un important dispositif de sécurité mis en place

Les opérations de lutte contre les incendies ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels, notamment les unités secondaires et l’unité principale de Tizi Ouzou, ainsi que la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt.

Ces moyens ont été renforcés par six avions bombardiers d’eau AT 802 et un avion BE 200. Par ailleurs, des renforts ont été sollicités auprès d’autres régions : les colonnes mobiles de l’Unité nationale de formation et d’intervention d’El Hamiz (Alger) et de la wilaya d’Oum El Bouaghi, initialement déployées à Bouira, ainsi que l’unité de la wilaya de Naâma, déjà présente à Tizi Ouzou, et le détachement régional de la wilaya de Blida. Ces unités ont apporté un soutien crucial aux opérations sur le terrain.

« Le plus important actuellement, c’est de préserver les vies »

Le directeur général des forêts, Djamel Touahria, s’est rendu sur le terrain ce dimanche pour apporter son soutien aux équipes mobilisées à Tizi Ouzou. Selon un communiqué de la conservation des forêts de la wilaya, M. Touahria s’est rendu dans les villages de Larbaâ Nath Irathen, où les incendies gagnaient du terrain et menaçaient les zones habitées.

Des renforts ont été envoyés vers la wilaya, notamment des camions de lutte contre les incendies de forêt en provenance des wilayas de Bouira et de Boumerdès.

Dans une déclaration à la presse, M. Touahria a indiqué que plusieurs habitations avaient été évacuées en raison de l’incendie qui s’était déclaré vendredi dernier à 13h30.

Le terrain accidenté et les vergers ont compliqué les opérations d’intervention. Le directeur général des forêts a souligné que l’évaluation des dégâts et des surfaces brûlées serait effectuée une fois les incendies maîtrisés.

« Le plus important actuellement, c’est de préserver les vies« , a-t-il affirmé, ajoutant que les pertes les plus importantes concernaient les vergers des habitants et quelques habitations, en raison notamment des vents qui ont favorisé la propagation des flammes.

Depuis samedi soir, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf, est présent sur place pour suivre les opérations d’intervention et a donné des instructions pour renforcer les équipes d’intervention au sol et par air, avec des moyens humains et matériels supplémentaires, en accordant toujours la priorité à la protection des personnes et des complexes résidentiels.

Les Algériens suivent avec une grande inquiétude l’évolution de la situation à Tizi Ouzou et dans d’autres wilayas, notamment dans l’est du pays, alors que les images des terribles conséquences des incendies de 2021 restent gravées dans les mémoires.