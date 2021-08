Tizi Ouzou : durcissement des mesures de confinement

La wilaya de Tizi-Ouzou figure parmi les régions les plus touchées par la troisième vague. En l’espace de 7 jours, plus de 50 décès ont été enregistrés suite à des complications liées à la covid-19. Malgré les aides médicales et la mobilisation des citoyens, la pandémie continue à faire des victimes.

Sachant que la wilaya est concernée par le dispositif de couvre-feu, de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées ce samedi 7 aout. En effet, le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa a décidé de réaménager les horaires d’exercice des activités du commerce et du transport urbain et intercommunal des voyageurs dans six communes. Il s’agit des communes de Freha, Azazga, Boghni, Mechtras, Ath Bougherdan(Assi Youcef), Bounouh.

En effet, les deux arrêtés publiés ce samedi par les services de la wilaya indiquent que l’activité du transport urbain sera suspendue à partir de 14 h jusqu’à 6 h du lendemain dans les communes citées. À cela s’ajoute la suspension du transport intercommunal à partir de 14 h jusqu’à 6 h du lendemain. Cette suspension restera en vigueur tout au long de la période du confinement partiel.

Il convient de rappeler que le premier ministère a décidé le mercredi dernier de prolonger, à compter du 5 août et pour une durée de dix jours, le confinement sanitaire ainsi que les mesures qui l’accompagnent dans 37 wilayas.

Tizi-Ouzou fortement touché par le variant Delta

Il est important de rappeler que les hôpitaux de la wilaya de Tizi-Ouzou sont devenus des mouroirs depuis l’apparition du variant Delta. En effet, le mercredi 28 juillet beaucoup de régions étaient en deuil notamment la commune de Larbaa Nath Irathen ou 15 décès ont été enregistrés ainsi que 12 à Boghni. Dans l’ensemble, le bilan de la journée avait fait état de 50 décès.

Face à cette situation, les citoyens ont pris conscience de l’importance et la nécessité de la vaccination. La ville est passée de 89000 primovaccinés à 138046, selon les dernières informations communiquées.