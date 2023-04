Tizi Ouzou : démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol de bijoux précieux

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les services de sécurité de la commune de Larbaâ N’ath Irathen relevant de la police de la wilaya de Tizi Ouzou ont réussi à mettre fin aux activités d’un réseau criminel qui se spécialise dans la vol de bijoux précieux. Et ce, après avoir reçu une plainte émanant du propriétaire d’un magasin de bijoux située dans la commune susmentionnée.

En effet, le propriétaire du magasin a signalé un vol sous la menace d’une arme à feu par deux individus inconnus. Les voleurs ont, de ce fait, pris la fuite immédiatement après avoir dérobé une quantité d’or, se dirigeant vers une destination inconnue. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte un média arabophone généraliste. Face à cette situation, la brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire de la wilaya de Tizi Ouzou, en coordination avec le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent de Larbaâ N’ath Irathen a rapidement mené des enquêtes approfondies pour déterminer l’identité des voleurs.

Effectivement et grâce aux efforts déployés et la collaboration étroite entre les forces de l’ordre et les autorités judiciaires, cinq personnes suspectes impliquée dans cette affaire, âgées entre 22 et 48 ans, ont été identifiées et arrêtées dans un court laps de temps.

Les services responsables mettent la main sur de grandes quantités de bijoux dérobés

L’opération qualitative menée par les forces de sécurité a abouti à la récupération du butin volé. Celui-ci est composé de 17 unités d’or d’un poids total de 83,7 grammes, ainsi que 7 unités d’argent d’un poids total de 112,11 grammes. De plus, une somme d’argent dépassant soixante (60) millions de centimes, provenant de la vente des objets volés, a été saisie.

Outre la récupération du butin, les forces de l’ordre ont également saisi deux véhicules touristiques utilisés par les membres de ce réseau dans leurs déplacements et pour le transport des objets volés. De plus, des téléphones portables utilisés pour la communication entre les membres du réseau ont été saisis.