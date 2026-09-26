Tizi Ouzou : 77 commerces fermés et 2 tonnes de produits impropres saisies

Les services de la Direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré plus de 45 000 interventions de contrôle, ayant conduit à la constatation de plus de 1 000 infractions et à la transmission de 131 dossiers aux juridictions compétentes.

Ces opérations de surveillance ont également entraîné la fermeture administrative de 77 locaux commerciaux ainsi que la réalisation de 223 analyses de laboratoire, destinées à s’assurer de la conformité des produits et des marchandises exposées aux normes de qualité et de sécurité.

Dans le cadre de la protection du consommateur, les services concernés ont réussi à saisir et à détruire plus de deux tonnes de denrées et de produits impropres à la consommation.

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La valeur globale de ces marchandises saisies s’élève à plus de 139 millions de dinars. Ces descentes s’inscrivent dans le droit fil des efforts déployés par les services du commerce pour intensifier les contrôles et lutter contre les diverses pratiques commerciales illicites, en particulier celles menaçant directement la santé et la sécurité des consommateurs.

Volet sanitaire : Dispositif de contrôle renforcé autour du stade Hocine Aït Ahmed

Afin de préserver la santé et la sécurité des supporters affluant vers le stade du Moudjahid « Hocine Aït Ahmed » à Tizi Ouzou, les services du commerce de la wilaya ont mené, dans l’après-midi de ce vendredi 25 septembre 2026, une vaste opération de contrôle sur le terrain.

Celle-ci a ciblé l’ensemble des commerces situés aux alentours de l’enceinte sportive, coïncidant avec la rencontre de l’équipe nationale algérienne face à son homologue zambienne, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027).

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Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’intensification des contrôles de proximité lors des grands événements sportifs, avec pour objectif principal de garantir un environnement commercial sain et sécurisé pour l’ensemble des citoyens.

Ces opérations de contrôle et de surveillance se poursuivront de manière régulière à travers l’ensemble des communes de la wilaya.

L’objectif, souligné par les services compétents, demeure la pérennisation de ces actions de prévention et de répression des fraudes pour garantir le respect constant de la réglementation commerciale et protéger les consommateurs contre tout risque sanitaire.