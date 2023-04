Tizi Ouzou : agression d’un imam à Aïn El Hammam, l’auteur appréhendé

Après l’attaque contre l’imam de la mosquée Ait Aziz, dans la daira d’Aïn El Hammam, le directeur des affaires religieuses et des dotations de la wilaya de Tizi-Ouzou s’est rendu à l’hôpital d’Ain El Hammam pour s’attarder sur l’état de l’imam.

Il était accompagné de la chef de Daira d’Ain El Hammam, le commandant de la Gendarmerie nationale, le chef de l’Assemblée populaire municipale, le commissaire du département, les imams et notables ainsi qu’un groupe de citoyens afin de vérifier l’état de santé de l’imam et de se tenir informé de sa situation.

Le communiqué indique que grâce à une opération chirurgicale réussie pour les fractures qu’il a subies à la jambe, l’imam se porte très bien. L’auteur de l’attaque a été appréhendé par les services de sécurité. En attendant sa comparution devant la justice.

Un imam convertit un village entier d’un pays africain à l’islam

Lors de sa dernière mission en Afrique, l’imam et professeur algérien Mohamed Said Lahdiri a réussi à convertir tout un village à l’islam.

Connu pour ses actions caritatives en Afrique, l’imam originaire de la wilaya de Bejaia a ainsi couronné son engagement humanitaire par cette réussite majeure. De nombreuses vidéos publiées sur internet immortalisent le moment où tous les habitants du village récitent la Chahada, la profession de foi musulmane.

L’imam et professeur universitaire, Mohamed Said Lahdiri, a déclaré : « La Grâce de Dieu nous a permis de faire découvrir l’islam à ces habitants. Nous avons transmis le message divin de l’islam et ils se sont convertis ».