Titres séjour accordés aux Algériens : la France dévoile les chiffres

Entre les Algériens et la France, une grande histoire d’immigration se raconte. L’Hexagone est la première destinations des étudiants algériens mais aussi une destination très prisée par les touristes, les travailleurs et même les migrants clandestins algériens ( harraga ).

Selon un rapport du ministère de l’Intérieur en France contenant les chiffres clés de l’immigration en 2020, les Algériens ont reçu le plus de titre de séjour en France avec 622 931 titres accordés, suivi par les Marocains (554 378) et les Tunisiens (252 914).

Le rapport indique également que les pays du Maghreb sont les principaux détenteurs des titres de séjour avec un pourcentage de 42.8%. En dépit de la crise sanitaire du Covid-19, la France a accordé en 2020, 219 302 titres de séjour, soit une diminution de 20.9% par rapport à l’année 2019.

Quant aux chiffres concernant les étudiants algériens, 6025 ont reçu leur titre dans la même année, plaçant l’Algérie en deuxième position après le Maroc (12 657), suivie par la Chine (5048), la Tunisie (3998) et le Sénégal (3676).

L’Algérie, toujours la destination la plus chère

En effet, malgré la très grande communauté algérienne établie à l’étranger, le sujet des billets d’avion entre la France et l’Algérie, demeure particulièrement tabou à cause des prix exorbitants, décourageant les voyageurs et la diaspora de se rendre en Algérie, voire de passer par des pays voisins comme la Tunisie pour venir.

Cette dernière est une « solution » que beaucoup ont choisi, puisque une grande différence est constatée dans les prix des billets entre la France et l’Algérie et vers ses voisins, faisant ainsi de notre pays la destination la plus chère au Maghreb.