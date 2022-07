Titres de séjour pour les étrangers : la Turquie impose des quotas

Pendant les deux premiers trimestres de 2022, plusieurs Etats dans le monde se sont engagés dans une démarche de limitation du nombre d’étrangers. Ainsi, des restrictions concernant l’octroi des titres de séjours ont été établies. Et ce, dans le but de réadapter le nombre de ces migrants venant s’installer dans leurs pays.

Afin d’apaiser la colère croissante de ses citoyens réclamant un nombre moins élevé de migrants étrangers, la Turquie a commencé à concrétiser sa volonté de durcir les modalités d’éligibilité des étrangers au permis de séjours turc. En effet, durant le mois de février dernier, celle-ci a annoncé un ensemble de restrictions, dans le but d’empêcher les étrangers de résider dans le même quartier s’ils dépassent les 20% de la population de cette zone.

Et ce n’est pas tout, le ministre de l’Intérieur turc, Süleyman Soylu, a déclaré, dans une conférence de presse, ne plus délivrer de permis de séjour pour quelques zones en Turquie. Cela concerne, effectivement, près de 1200 quartiers à travers tout le pays. Il faut savoir que cette restriction a pris effet à partir du premier juillet 2022.

La Turquie limite l’octroi des permis de séjour pour plusieurs quartiers

Dans le but de contrôler la densité des migrants étrangers, la Turquie a fermé plusieurs quartiers face à ceux-ci. En effet, cela révèle la décision du premier ministre de ce pays. Cependant, cette restriction s’applique dans certains cadres :

Le Changement de province de résidence des étrangers sous enregistrement de protection temporaire;

L’Enregistrement de protection internationale;

Le Permis de résidence;

La Protection temporaire ou protection internationale.

En revanche, sont exclus de cette limitation, les regroupements des nouveaux nés et des familles nucléaires.

Par ailleurs, cette restriction touche principalement les quartiers de : Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Bartin, Yalova, Mersin… Ainsi que d’autres grandes villes.

Comment avoir un titre de séjour en Turquie ?

Pour pouvoir séjourner au-delà de 90 jours en Turquie, il importe d’établir une demande de permis longue durée, et ce, dans les trente jours qui suivent son arrivée dans ce pays. Par ailleurs, il faut savoir que ce permis de séjour concerne principalement les étudiants, les stagiaires, les retraités … En bref, tous les ressortissants n’ayant pas signé un contrat de travail en Turquie.

Cependant, le premier titre de séjour dure uniquement un an. Il est possible de l’avoir, en déposant une demande en ligne, et ce par le biais du site des services de l’immigration dans ce pays. Un rendez-vous vous sera alors réservé, afin de pouvoir déposer votre demande de permis de séjours longue durée.

Concernant le dossier en question, celui-ci doit contenir : une attestation d’assurance, des photos biométriques, des preuves bancaires attestant votre capacité financière, récépissé de règlement des frais du dossier et preuve de résidence.