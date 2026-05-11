Titres de séjour, naturalisation, permis… Les nouveaux frais entrent en vigueur en France

C’est un tournant budgétaire qui ne passe pas inaperçu pour la communauté étrangère. Depuis le 1er mai dernier, les tarifs des titres de séjour et des procédures d’accès à la nationalité française ont subi une hausse spectaculaire, actée par un décret d’application de la loi de finances 2026.

L’objectif affiché ? Une réévaluation des taxes gouvernementales qui touche presque tous les pans de l’immigration. Cette pression fiscale accrue marque une étape décisive dans la politique migratoire française, redéfinissant les conditions financières de l’intégration sur le territoire français.

La loi de finances 2026 redéfinit en profondeur le coût du séjour en France. Via l’article 128, le gouvernement actualise plusieurs codes (CESEDA, Impôts, Biens et Services) pour augmenter les taxes liées aux titres de séjour, à la naturalisation et aux démarches administratives routières.

La facture de l’immigration en France de plus en plus lourde

La porte d’entrée devient plus onéreuse : la taxe standard pour une première délivrance de carte (temporaire, pluriannuelle ou de résident) bondit de 200 euros à 300 euros. Même le tarif minoré, réservé aux étudiants, stagiaires et travailleurs saisonniers, n’est pas épargné et double pour atteindre 100 euros.

L’inflation administrative touche également le quotidien des résidents. Le droit de timbre requis pour tout renouvellement ou duplicata de carte passe de 25 euros à 50 euros. Parallèlement, les visas de long séjour (VLS-TS) s’alignent sur les nouveaux tarifs, oscillant désormais entre 100 euros et 300 euros selon le profil du demandeur.

Par ailleurs, le coût de la mise en règle s’alourdit : le visa de régularisation pour les situations irrégulières grimpe à 300 euros, avec un frais de dépôt non remboursable qui double (100 euros). De plus, une nouvelle taxe de 100 euros est instaurée pour la délivrance des Autorisations Provisoires de Séjour (APS), hors cas humanitaires spécifiques.

Nationalité française, permis de conduire…

Le changement le plus radical concerne la naturalisation. Pour devenir Français, le droit de timbre subit une hausse vertigineuse, passant de 55 euros à 255 euros. Cette multiplication par près de cinq s’applique à toutes les demandes d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.

Enfin, la mobilité est elle aussi impactée. Pour couvrir les frais de fabrication et d’envoi du document sécurisé, une nouvelle taxe de 40 euros est désormais exigée lors de chaque demande d’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre de conduite français.

Malgré les hausses récentes, plusieurs dispositifs restent inchangés : le tarif pour les titres de circulation des mineurs (50 euros), le renouvellement des cartes de séjour (200 euros ou 50 euros) et le coût du visa de régularisation hors délai (180 euros) demeurent stables. De même, les exemptions historiques sont maintenues, protégeant de toute taxation les citoyens européens, suisses et britanniques (accord de retrait), ainsi que les publics vulnérables tels que les réfugiés, les victimes de violences ou de traite, et les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.

Le cas particulier des Algériens

Les ressortissants algériens n’échappent pas à cette réforme : l’augmentation de la taxe de première délivrance et du droit de timbre s’applique désormais pleinement à leur situation. À moins que l’accord franco-algérien ne stipule explicitement la gratuité pour un titre spécifique, ils sont également soumis au nouveau droit de visa de régularisation.

En pratique, ces frais s’imposent dès la sortie du visa de long séjour pour l’obtention du premier titre, ainsi que lors de chaque renouvellement. Cette obligation financière reste la règle lors de tout changement de statut ou de catégorie, que l’usager passe d’un titre temporaire à une carte pluriannuelle ou de résident.

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