Titres de séjour : le test de français obligatoire dès juillet 2025

Le gouvernement français souhaite entamer l’application de la loi de Darmanin, adoptée fin 2023, le plus tôt possible. D’ailleurs, il souhaite que le conditionnement de l’obtention de titre de séjour à une plus grande maîtrise de la langue française entre en vigueur dès juillet 2025.

En effet, les autorités françaises entendent vouloir accélérer la mise en œuvre de la nouvelle loi immigration, votée fin 2023. Pour l’heure, elle doit être appliquée dès le 1ᵉʳ janvier 2026.

L’obtention du titre de séjour se durcit : les demandeurs devront passer un test de français

Pour rappel, dans la loi présentée par Gérald Darmanin, l’ancien ministre de l’Intérieur français, un volet conditionne l’obtention des titres de séjour en France à une plus grande maîtrise et à un niveau élevé de la langue française, et dont l’application est initialement prévue à partir de janvier 2026.

Cependant, dans une récente déclaration à la presse française, Othman Nasrou, le secrétaire d’État chargé de la citoyenneté, a estimé que « le moteur de l’intégration en France est cassé » et qu’il est temps de le relancer et d’être plus exigeant en matière d’immigration.

Par ailleurs, le secrétaire d’État souhaite aller encore plus loin en ce qui concerne les exigences d’intégration des ressortissants étrangers en France. « Nous allons être plus exigeants en matière d’intégration, plus nous le serons, plus la cohésion de notre pays sera préservée« .

"Le moteur de l'intégration s'est cassé, nous devons le relancer" pour @othmannasrou. "Nous allons être plus exigeants en matière d'intégration, plus nous le serons, plus la cohésion de notre pays sera préservée" #BonjourChezVous pic.twitter.com/y3xp9dyBex — Public Sénat (@publicsenat) October 22, 2024

Allonger la durée du parcours d’intégration

Othman Nasrou revient, aussi, sur le parcours d’intégration des étrangers en France, qui est, aujourd’hui, d’une année. Dans ce sillage, il déclare « on peut voir si on peut l’allonger pour nous assurer de la bonne intégration du primo-arrivant avant de lui délivrer un titre de séjour sur plusieurs années« .

Le secrétaire d’État chargé de la citoyenneté entend vouloir faire des propositions, dans ce sens, pour la nouvelle loi qui sera proposée en 2025. Pour rappel, le gouvernement de Barnier a précédemment fait part de sa volonté de rédiger un nouveau texte de loi d’immigration.

Cette dernière sera centrée sur la nécessité de prolonger les délais de détention aux centres de rétention administrative des étrangers jugés dangereux, mais aussi sur le renforcement des conditions du regroupement familial et l’accès des étrangers à certaines prestations sociales.

