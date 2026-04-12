Titres de séjour, expulsions, France-Algérie : Laurent Nuñez veut accélérer les procédures

Lors d’un entretien au Figaro ce vendredi 10 avril, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a détaillé sa stratégie pour accélérer le traitement des titres de séjour, encadrer les régularisations par le travail et intensifier les expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière.

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a exposé ses priorités migratoires dans les colonnes du Figaro. Son plan s’articule autour de trois axes : réduire la lenteur administrative des dossiers de séjour, gérer les régularisations et expulser les Algériens sans titre.

Sur la question sensible des sans-papiers, il a martelé son refus de modifier le cadre légal existant : « Je ne toucherai pas à la circulaire Retailleau. On ne revient pas dessus, on l’applique », a-t-il déclaré avec fermeté.

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« Je ne toucherai pas à la circulaire Retailleau »

Néanmoins, le ministre souligne que la procédure d’admission exceptionnelle pour les métiers en tension n’a permis de délivrer que 1 700 titres de séjour l’an passé, un bilan qu’il juge particulièrement modeste : » J’observe que l’admission exceptionnelle de séjour pour les travailleurs dans les métiers en tension n’a donné lieu en tout et pour tout qu’à 1700 titres de séjour l’année dernière. Le dispositif légal a été adopté dans la loi immigration de 2024, voté à l’époque par le groupe LR au Sénat qui en avait défini les critères. Il faut que ça monte en puissance ».

Rappelant que la loi immigration de 2024 a instauré un nouveau mécanisme de régularisation par le travail, Laurent Nuñez souhaite désormais que celui-ci « monte en puissance ». Il a ainsi précisé avoir donné des instructions aux préfets pour qu’ils traitent les demandes en attente.

Le locataire de la Place Beauvau précise que cette mesure fait suite aux sollicitations des acteurs économiques. Il assure que la lutte contre l’immigration irrégulière demeure une priorité, tout comme les reconduites à la frontière. En outre, il plaide pour une application plus stricte du retrait de titre de séjour en cas de manquement aux principes de la République ou d’atteinte à l’ordre public, estimant que les résultats actuels doivent être consolidés.

Accélérer le temps de traitement des titres de séjour

Face à l’accumulation des dossiers de renouvellement, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à réduire les délais de traitement. Pour ce faire, ses services vont recruter 500 vacataires à temps plein afin de soutenir les effectifs en préfecture.

Ce renfort s’intègre dans un plan global incluant une simplification des démarches. Pour expliquer l’engorgement actuel, Laurent Nuñez pointe du doigt deux facteurs : l’accroissement des volumes de demandes et la complexité croissante du droit des étrangers.

Face à ces lenteurs administratives, le ministre concède que des demandeurs subissent des ruptures de droits. Pour y remédier, il s’est fixé pour mission de réduire de moitié le délai d’instruction des titres de séjour, visant une moyenne de 55 jours, contre 117 constatés l’an passé.

Sur les relations France-Algérie, Laurent Nuñez reste « prudent »

Depuis son déplacement de février, Laurent Nuñez constate un déblocage des relations avec l’Algérie : les expulsions ont repris grâce à la délivrance de nouveaux laissez-passer consulaires. Si le « fil est renoué » concernant la coopération policière et la lutte contre le terrorisme, le ministre tempère cet optimisme par une nécessaire « prudence » et une vigilance constante.

En effet, le ministre a souligné l’évolution des procédures de renvoi, tout en nuançant les résultats : « La situation est d’ailleurs différente selon les départements. Je rappelle que nous en étions à zéro avant mon déplacement », a-t-il précisé en faisant référence à son voyage officiel en Algérie en février dernier.

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