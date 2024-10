Titres de séjour : Bruno Retailleau annonce 2 circulaires pour réduire l’immigration en France

Réduire l’immigration en France devient le premier objectif pour le gouvernement de Michelle Barnier. Son ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a déjà fait ses premiers pas dans ce sens et vient d’annoncer deux nouvelles circulaires.

Les débats sur l’immigration s’intensifient en France et le nouveau locataire de la place Beauvau a décidé de se réunir, mercredi, avec les 21 préfets des départements qui concentrent 80% des mesures d’éloignement.

À LIRE AUSSI : Immigration en France, accords de 1968 : Dominique de Villepin se met du côté de l’Algérie

Retailleau veut renforcer les contrôles des demandes de titre de séjour

Lors de cette réunion, Bruno Retailleau n’a parlé que d’immigration. D’ailleurs, il vient d’annoncer, aux préfets conviés à cette rencontre, deux nouvelles circulaires, visant à contrôler et réduire les flux migratoires, un sujet épineux en France.

En effet, la première circulaire a pour objectif de mieux définir le rôle des préfectures dans la gestion des demandes de titres de séjour dans ces départements qui connaissent un nombre important de décisions d’éloignement des ressortissants étrangers en France.

Désormais, les préfets sont tenus par l’obligation de rendre des comptes plus régulièrement sur l’application des règles en vigueur en matière d’immigration.

Une circulaire pour accélérer les expulsions

Le gouvernement français souhaite aussi explorer de nouvelles pistes de coopération internationale avec les pays d’origine de ces migrants. Inspirée du modèle italien, cette politique devrait permettre de mieux gérer le retour des ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français.

Par ailleurs, la seconde circulaire vise à revoir les procédures de régularisation. En effet, Bruno Retailleau travaille à rendre ces procédures plus sélectives et à limiter le nombre des régularisations accordées. Cette circulaire a, aussi, pour objectif de renforcer les critères d’attribution des titres de séjour en France. Dans ce sillage, une attention particulière sera porté sur la maitrise de la langue française et au respect des valeurs républicaines.

De plus, la durée maximale de rétention administrative sera rallongée. Le ministre de l’Intérieur français encourage les préfets conviés à cette réunion à faire appel aux décisions judiciaires ordonnant la libération d’un étranger considéré comme une menace à l’ordre public en France.

Bruno Retailleau souhaite, aussi, influencer la politique européenne, en matière du retour des étrangers dans leurs pays d’origine, en appelant à la révision de la directive « retour », jugée trop restrictive.

À LIRE AUSSI : « L’immigration n’est pas forcément mauvaise » : Macron se démarque de la ligne dure de Retailleau