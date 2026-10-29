Titre de séjour : que faire quand la préfecture ne répond pas à votre demande de renouvellement ?

Votre demande de renouvellement de titre de séjour reste sans réponse depuis des mois ? Ce silence a des conséquences juridiques précises et ouvre des recours devant le juge administratif. Délais, documents provisoires, référés et frais de justice : voici l’essentiel, y compris pour les Algériens titulaires d’un certificat de résidence.

Préfecture qui ne répond pas : quand le silence vaut refus de titre de séjour

Quand la préfecture ne répond pas à une demande de titre de séjour, son silence finit par valoir refus. Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) fixe ce délai à quatre mois, en règle générale. Il tombe à 90 jours, voire 60 jours, pour certains titres précis.

Ce refus implicite naît même si la préfecture continue d’instruire le dossier. Le Conseil d’État l’a confirmé dans un avis du 6 mai 2025. La remise ou le renouvellement d’un récépissé n’empêche pas non plus sa naissance.

Le délai ne court toutefois qu’à partir d’un dossier complet. Si le dossier est incomplet, le silence vaut seulement refus d’enregistrer la demande, et non refus du titre. Un avis du Conseil d’État du 10 octobre 2024 précise que ce refus d’enregistrement ne peut pas être attaqué devant le juge.

Récépissé et attestation de prolongation : vos droits pendant l’attente

Pendant l’instruction, la préfecture remet un récépissé à l’étranger qui dépose sa demande au guichet. Ce document autorise sa présence en France pour la durée qu’il indique. Le Ceseda précise qu’il ne préjuge pas de la décision finale.

Pour une demande déposée en ligne, le dépôt donne d’abord lieu à une attestation, qui ne prouve pas la régularité du séjour. Si l’instruction d’un dossier complet, déposé à temps, dépasse la fin de validité du titre, la préfecture doit fournir une attestation de prolongation. Ce document reste valable trois mois au maximum.

Sans récépissé ni attestation, la situation devient vite difficile pour l’emploi, les droits sociaux ou les déplacements. C’est souvent à ce stade que les demandeurs se tournent vers le juge. Plusieurs procédures existent, selon l’avancement du dossier.

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Refus implicite de titre de séjour : connaître les motifs et contester

Une fois le refus implicite né, le demandeur peut en demander les motifs à la préfecture, dans un délai de deux mois. Le Code des relations entre le public et l’administration oblige alors l’administration à les communiquer dans le mois. La préfecture de la Seine-Maritime rappelle cette possibilité dans ses documents d’information.

Le demandeur peut aussi former un recours gracieux auprès du préfet, ou saisir directement le tribunal administratif. Le recours en annulation doit en principe être déposé dans un délai de deux mois. Le juge examine alors la légalité du refus, mais cette procédure prend souvent plusieurs mois.

Référé-suspension : obtenir une décision rapide du juge administratif

Pour ne pas attendre le jugement au fond, le demandeur peut saisir le juge des référés en parallèle. Prévu par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, ce référé-suspension exige deux conditions. Il faut une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité du refus. Le demandeur doit aussi avoir déposé un recours en annulation contre la décision.

En matière de renouvellement de titre de séjour, le juge présume en principe l’urgence. Le Conseil d’État l’a jugé dès 2001 : le refus prive le demandeur du droit de rester et de travailler en France. Le juge des référés statue ensuite dans des délais courts.

Le juge des référés ne tranche pas définitivement. S’il suspend le refus, il peut ordonner à la préfecture de réexaminer le dossier dans un délai fixé. Il peut aussi lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant, parfois avec droit au travail. Le titre de séjour n’est pas délivré pour autant : seul le réexamen ou le jugement au fond en décidera.

Référé « mesures utiles » : quand la préfecture ne donne pas de rendez-vous

Certains demandeurs n’obtiennent même pas de rendez-vous ou de récépissé. Ils peuvent alors saisir le juge du référé « mesures utiles », prévu par l’article L. 521-3 du même code. Le juge peut ordonner à la préfecture de convoquer le demandeur ou de lui remettre un récépissé.

Ce référé ne peut toutefois pas faire obstacle à une décision administrative. Une fois le refus implicite né, il faut donc passer par le référé-suspension, dirigé contre le refus lui-même. Le choix de la procédure dépend ainsi du stade du dossier.

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Frais d’avocat et aide juridictionnelle : combien coûte un recours ?

Le juge peut condamner l’État à rembourser une partie des frais de procédure du demandeur. L’article L. 761-1 du Code de justice administrative prévoit ce versement, dont le juge fixe le montant. Il ne s’agit pas de dommages et intérêts, mais d’une participation aux frais engagés.

Les demandeurs aux ressources modestes peuvent solliciter l’aide juridictionnelle. Elle prend en charge tout ou partie des frais d’avocat. Face à des procédures techniques, l’accompagnement d’un avocat ou d’une association spécialisée reste précieux.

Certificat de résidence algérien : les mêmes règles de procédure

Les Algériens ne reçoivent pas une carte de séjour classique, mais un certificat de résidence. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en fixe les conditions de délivrance et de renouvellement. Les règles de procédure relèvent en revanche du Ceseda : dépôt, récépissé, délai de silence et recours.

L’article 6 de l’accord prévoit un certificat d’un an « vie privée et familiale », délivré de plein droit dans plusieurs situations. Il concerne notamment le conjoint de Français, le parent d’un enfant français mineur ou la personne installée en France depuis plus de dix ans. Ce certificat donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Pour le conjoint de Français, le premier renouvellement suppose une communauté de vie effective entre les époux. Un Algérien sans réponse à sa demande de renouvellement dispose par ailleurs des mêmes recours que les autres étrangers. Notre guide sur le renouvellement du certificat de résidence détaille les pièces et les frais.

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