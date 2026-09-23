Titre de séjour en France : les nouvelles mesures qui vont simplifier les démarches des étrangers

Face à l’engorgement des préfectures et aux ratés de la plateforme ANEF, le ministère français de l’Intérieur revoit sa copie. Nouvelles règles, démarches simplifiées et mesures anti-rupture de droits : découvrez les derniers changements majeurs qui façonnent la gestion des titres de séjour en France et ce qu’ils changent concrètement pour vos démarches.

En réponse à l’interpellation d’un sénateur, le ministère affine sa feuille de route pour le droit des étrangers. Au programme : gestion des attestations de prolongation, collecte des données biométriques, ajustements techniques sur l’ANEF et renforcement des moyens alloués aux services préfectoraux.

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Titre de séjour : renouvellement automatique des attestations et empreintes valides 10 ans

Depuis le 4 mai 2026, le renouvellement des attestations de prolongation d’instruction est automatisé pour toute demande de titre de séjour non tranchée. L’objectif : supprimer le risque de rupture de droits en assurant au demandeur la possession constante d’un justificatif valide durant l’attente de la décision.

Autre nouveauté majeure depuis le 4 mai 2026 : la durée de validité des empreintes biométriques double, passant de cinq à dix ans. Un changement pratique qui évitera aux usagers de se déplacer systématiquement en préfecture pour la prise d’empreintes lors de leurs démarches.

Côté numérique, le ministère s’attaque enfin au doublon informatique en annonçant la fin progressive d’AGDREF, le vieil outil de suivi des dossiers. L’administration le reconnaît sans détour : faire cohabiter cette ancienne base avec la plateforme ANEF est la cause n°1 des bugs du téléservice. Le passage à un système unique vise à stabiliser définitivement le dispositif.

500 agents en renfort pour accélérer la délivrance des titres de séjour

Sur le plan humain, l’administration renforce ses troupes. Depuis avril 2026, les services de préfecture chargés du séjour des étrangers bénéficient d’une enveloppe équivalente à 500 postes à temps plein sur un an. Un budget d’heures supplémentaires est également débloqué pour aider les équipes à écouler le stock de dossiers en souffrance.

La résorption des stocks de dossiers constitue le levier opérationnel retenu par le ministère pour atteindre ses objectifs prioritaires : la contraction des délais de délivrance et l’optimisation de la traçabilité des démarches administratives des usagers étrangers.

Pour concrétiser cette priorité, une instruction a été transmise aux préfets dès le 5 avril 2026 afin d’intensifier le pilotage des services. En parallèle, le ministère renforce la formation et le soutien apportés aux agents instructeurs pour optimiser le traitement des dossiers.

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