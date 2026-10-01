Étudiants étrangers en France : les titres de séjour bientôt simplifiés

Excellente nouvelle pour les étudiants internationaux installés ou en projet d’études en France ! Les autorités françaises simplifient désormais les procédures administratives pour l’obtention et le renouvellement des titres de séjour. Cette réforme très attendue vise à réduire le stress de la bureaucratie afin de permettre aux talents du monde entier de se consacrer pleinement à leur réussite académique.

Le renouvellement du titre de séjour en France s’apparente souvent à un véritable parcours du combattant. Les étudiants internationaux n’y échappent pas : confrontés à la lourdeur des démarches et à l’incertitude administrative, ils doivent mener de front la gestion de leur statut légal et la réussite de leurs études.

Qu’est-ce qui change concrètement ? Le gouvernement français passe à l’action en annonçant de nouvelles mesures de simplification administrative pour les étudiants internationaux. L’objectif phare : fluidifier le passage en préfecture et éviter toute rupture de droits durant leur parcours universitaire.

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Titres de séjour étudiants : les nouvelles mesures de simplification dévoilées

L’annonce officielle a été faite mercredi 30 septembre par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, et le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Un tournant administratif relayé par l’Agence Éducation Formation (AEF).

La première mesure majeure concerne la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » couvrant l’intégralité de la formation, valable jusqu’au 31 décembre de l’année d’obtention du diplôme. L’objectif ? Sécuriser le parcours des étudiants et faciliter leur transition vers un doctorat, la recherche ou le marché de l’emploi.

Les deux ministères se sont également accordés sur une réduction stricte des documents exigés lors du renouvellement. Désormais, les étudiants étrangers n’auront à fournir que les pièces initialement demandées lors de la première délivrance, mettant ainsi fin aux exigences administratives superflues.

Troisième volet de cette réforme : le renforcement de l’accompagnement de proximité. Le développement de « centres de mobilité internationale » au cœur même des universités et écoles permettra d’offrir un suivi personnalisé aux étudiants dans le suivi de leurs dossiers.

Nouvelle mesures pour l’obtention de titre de séjour en France

Pour rappelle, le ministère de l’Intérieur français a mis en place une série de mesures pour simplifier l’obtention de titres de séjour en France. Depuis le 4 mai 2026, l’attestation de prolongation d’instruction se réédite automatiquement pour éviter toute rupture de droits aux demandeurs. De plus, la durée de validité des empreintes biométriques passe de 5 à 10 ans, évitant ainsi des déplacements systématiques en préfecture.

Par ailleurs, pour mettre fin aux bugs récurrents du téléservice ANEF, l’administration entame le retrait progressif de l’ancien logiciel AGDREF. La transition vers cette plateforme unique vise à stabiliser le traitement numérique et à fluidifier le suivi des dossiers.

Une enveloppe équivalente à 500 postes à temps plein ainsi que des heures supplémentaires ont été débloquées depuis avril 2026. L’objectif fixé aux préfets est d’élever le rythme de traitement pour écouler les stocks en souffrance et réduire drastiquement les délais de délivrance.

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