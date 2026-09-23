Vivre et travailler en Espagne grâce à un titre de séjour de 5 ans : qui peut en bénéficier ?

Obtenir un titre de séjour en Espagne grâce à un proche de nationalité espagnole n’a jamais été aussi encadré. Un dispositif récemment entré en vigueur permet à un cercle familial élargi de solliciter une autorisation valable jusqu’à cinq années, assortie du droit d’exercer une activité salariée ou indépendante. Mais attention : aucune parenté, aussi proche soit-elle, ne garantit à elle seule une réponse favorable.

Le cadre juridique découle du décret royal 1155/2024, qui a réorganisé en profondeur la réglementation espagnole sur les étrangers. Un chapitre entier y est consacré aux proches des personnes possédant la nationalité espagnole, avec des dispositions détaillées aux articles 93 à 98.

Le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations précise que ce mécanisme vise les ressortissants extérieurs à l’Union européenne, à l’Espace économique européen et à la Suisse. L’article 95 est sans ambiguïté : pendant toute la durée de validité du titre, son détenteur peut résider et travailler sans aucune formalité supplémentaire, dans n’importe quelle région, n’importe quel secteur et n’importe quelle profession.

Ce texte s’inscrit dans une séquence législative dense. Madrid a en effet multiplié les ajustements ces derniers mois, entre l’assouplissement des règles de prolongation des titres de séjour pour les profils vulnérables et l’ouverture de nouvelles voies d’accès au marché du travail.

Les catégories familiales couvertes par le titre de séjour espagnol

L’article 94 du décret dresse un périmètre large. Y figurent le conjoint majeur, le partenaire enregistré ou le compagnon avec lequel une relation stable peut être démontrée. Les enfants du citoyen espagnol, comme ceux de son conjoint ou partenaire, entrent également dans le champ lorsqu’ils n’ont pas encore atteint 26 ans, ou au-delà de cet âge s’ils vivent à sa charge. Une attention particulière est portée aux descendants en situation de handicap nécessitant un accompagnement.

Les ascendants directs, père et mère, peuvent eux aussi déposer un dossier, à condition que la dépendance soit établie et qu’aucun soutien familial n’existe dans le pays d’origine. Des motifs humanitaires peuvent également être invoqués.

Le texte vise encore le parent ou tuteur d’un enfant espagnol mineur, ainsi qu’un membre de la famille jusqu’au deuxième degré chargé de s’occuper d’un citoyen espagnol reconnu en situation de dépendance. Les descendants de personnes détenant ou ayant détenu la nationalité espagnole d’origine complètent ce tableau.

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La famille élargie doit prouver sa dépendance, sans automatisme

C’est le point le plus mal compris du dispositif. L’alinéa 94.1.i évoque « d’autres membres de sa famille » sans fixer de degré de parenté. Autrement dit, un frère, une sœur, un grand-parent ou un petit-enfant n’est pas exclu par principe. Encore faut-il démontrer qu’il se trouvait, au moment du dépôt, sous la dépendance du citoyen espagnol.

Les instructions diffusées en mai 2025 par le ministère insistent sur un examen individuel de chaque situation. Aucun quota de bénéficiaires n’est fixé par le texte, mais chaque dossier est passé au crible. La preuve de la dépendance doit être rapportée dans le pays d’origine ou de provenance : une simple déclaration ne suffit pas.

L’administration évalue aussi la solidité financière de la personne qui assume cette charge. Transferts d’argent réguliers, dépenses prises en charge, absence de ressources chez le parent concerné : ces éléments comptent, sans qu’aucun document isolé ne garantisse une issue positive. Cette exigence de justificatifs financiers rappelle la tendance générale des autorités ibériques, qui ont récemment relevé les ressources à justifier pour voyager en Espagne.

Deux parcours administratifs selon le lieu de résidence du citoyen espagnol

Lorsque le ressortissant espagnol réside en Espagne et que son proche se trouve à l’étranger, la démarche démarre au bureau des étrangers de la province concernée. Une fois l’autorisation accordée, le parent dispose d’un mois pour solliciter le visa de résidence auprès du consulat compétent. Celui-ci doit statuer dans un délai maximal de quinze jours après réception du dossier complet, conformément à l’article 41.

Autre configuration : les deux personnes vivent hors d’Espagne et projettent de s’y installer ensemble. Le consulat devient alors le point d’entrée et sollicite lui-même la décision du bureau des étrangers. Deux mois au maximum sont accordés à l’administration espagnole pour trancher, puis quinze jours supplémentaires au poste consulaire pour délivrer le document en cas d’accord.

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Cinq ans de séjour et liberté totale sur le marché du travail espagnol

L’atout majeur du dispositif tient à sa durée. L’autorisation peut atteindre cinq ans, que le bénéficiaire se trouve déjà sur le sol espagnol ou non, sous réserve que le séjour prévu du citoyen espagnol ne soit pas plus court. Pour une personne arrivant de l’étranger, les effets débutent le jour de l’entrée en Espagne, visa en poche.

Aucune restriction sectorielle n’est imposée et la fameuse « situation nationale de l’emploi » n’est pas opposable. Une souplesse notable, à rapprocher du visa de recherche d’emploi de douze mois instauré par Madrid pour les candidats à l’embauche.

Reste l’avertissement essentiel. Élargir le cercle des bénéficiaires ne signifie pas ouvrir les vannes. Avant d’engager la moindre démarche, mieux vaut identifier précisément la catégorie juridique applicable, puis réunir méthodiquement les justificatifs de parenté, de ressources et de conditions de vie.