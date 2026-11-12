Titre de séjour : les Algériens épargnés par la décision du Conseil constitutionnel, voici pourquoi

Le Conseil constitutionnel a validé une règle qui limite la consultation de la commission du titre de séjour avant certains refus de renouvellement. Les Algériens, eux, ne sont pas concernés : leur séjour relève de l’accord de 1968, qui ne prévoit pas de carte pluriannuelle. Ce que dit la décision, pourquoi les Algériens y échappent, et quelles garanties leur restent.

Que dit la décision du Conseil constitutionnel sur les refus de titre de séjour ?

Le Conseil constitutionnel a rendu le 22 octobre 2026 une décision sur la commission du titre de séjour. Cette commission, présente dans chaque département, donne un avis au préfet avant certaines décisions défavorables. La règle examinée vient de la loi immigration du 26 janvier 2024.

Elle prévoit que le préfet ne consulte la commission, avant de refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, que dans un cas précis. Il s’agit d’un refus lié à un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Pour un refus fondé sur un autre motif, comme une menace pour l’ordre public, la consultation n’est pas obligatoire.

Un étranger contestait cette règle, qu’il jugeait contraire au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel l’a pourtant déclarée conforme à la Constitution. Il estime que les différences de traitement reposent sur des différences de situation entre étrangers, selon la durée de leur titre et le motif du refus.

Qu’est-ce qu’une carte de séjour pluriannuelle ?

La carte de séjour pluriannuelle est un titre de séjour du droit commun, valable en général quatre ans. Elle n’est délivrée qu’après une carte de séjour temporaire ou un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle concerne de nombreux étrangers, comme les salariés, les membres de famille ou les étudiants.

Avant la loi de 2024, la consultation de la commission était plus large pour les titulaires de cette carte. La décision du Conseil constitutionnel confirme donc une restriction de cette garantie. Elle ne valide pas pour autant tous les refus prononcés par les préfectures, qui restent contrôlés par le juge.

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Pourquoi les Algériens ne sont-ils pas concernés par la décision du Conseil constitutionnel ?

Les Algériens ne relèvent pas des mêmes règles que les autres étrangers. Leur séjour en France est régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le Conseil d’État a jugé en 2010 que cet accord régit leur séjour « d’une manière complète ».

Or cet accord ne prévoit que deux titres : le certificat de résidence d’un an et le certificat de résidence de dix ans. Il n’existe pas, pour les Algériens, de carte pluriannuelle de deux à quatre ans. Un Algérien titulaire d’un certificat de résidence n’entre donc pas dans le champ de la décision du Conseil constitutionnel.

Les Algériens ne peuvent pas non plus obtenir le « passeport talent », la principale carte pluriannuelle destinée aux salariés qualifiés, chercheurs ou créateurs d’entreprise. Les services de l’État le précisent explicitement : les Algériens relèvent de rubriques qui leur sont propres. Les Marocains et les Tunisiens sont dans une situation différente, car leurs accords avec la France laissent la loi française s’appliquer sur de nombreux points : ils peuvent donc détenir une carte pluriannuelle et être directement concernés par cette décision.

Les Algériens doivent-ils signer le contrat d’engagement républicain ?

La décision porte sur les refus liés au contrat d’engagement au respect des principes de la République, créé par la loi de 2024. Ce contrat engage l’étranger à respecter notamment la liberté d’expression, l’égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité. Il est en principe obligatoire pour toute demande ou tout renouvellement de titre de séjour.

Les Algériens font toutefois exception : pour eux, la signature du contrat est facultative, quel que soit le titre de séjour demandé. Le ministère de l’Intérieur l’explique par les dispositions particulières de l’accord de 1968, qui régissent leur droit au séjour. Ils peuvent le signer volontairement, pour marquer leur attachement aux principes de la République.

Cette exception est beaucoup plus large que celle des Marocains et des Tunisiens. Pour les Marocains, la signature n’est facultative que pour le titre de séjour « salarié », et pour les Tunisiens, seulement pour certains titres. Notre article sur le renouvellement du certificat de résidence de dix ans détaillait les autres démarches.

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Commission du titre de séjour : quand doit-elle être consultée pour un Algérien ?

Les Algériens bénéficient de leurs propres garanties, issues de l’accord de 1968 et de la jurisprudence. Le Conseil d’État a jugé en 2021 que le préfet doit consulter la commission avant de refuser un certificat de résidence d’un an pour un motif d’ordre public. Cette obligation vaut lorsque le demandeur remplit les conditions pour obtenir ce certificat de plein droit.

C’est le cas, par exemple, d’un Algérien parent d’un enfant français, ou qui réside en France depuis plus de dix ans. Si le préfet refuse son certificat sans consulter la commission, la décision peut être annulée par le juge. Cette garantie n’est pas remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel.

Le certificat de résidence de dix ans bénéficie aussi d’une protection particulière. Il se renouvelle en principe automatiquement, et l’accord ne contient aucune stipulation permettant son retrait, selon un rapport de l’Assemblée nationale. Ces règles font toutefois l’objet de débats devant les tribunaux, notamment en matière d’ordre public.

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Refus de certificat de résidence algérien : quels recours ?

Un refus de titre de séjour peut être contesté. L’étranger peut d’abord demander au préfet de revoir sa décision, par un recours gracieux. Il peut aussi saisir le tribunal administratif, dans des délais courts qui varient selon que le refus s’accompagne ou non d’une obligation de quitter le territoire.

Un avocat en droit des étrangers peut aider à vérifier que la procédure a été respectée, notamment la consultation de la commission. L’aide juridictionnelle permet d’en obtenir un gratuitement, sous conditions de ressources, comme l’expliquait notre article sur l’avocat gratuit pour contester un refus de titre. Lorsque la préfecture ne répond pas, d’autres démarches existent, détaillées dans notre guide sur la préfecture qui ne répond pas.

Cet article présente les règles générales et ne remplace pas un conseil juridique. Chaque situation reste particulière. Les délais de recours étant courts, mieux vaut agir rapidement après la notification d’un refus.

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Décision du Conseil constitutionnel et Algériens : les questions fréquentes

La décision du Conseil constitutionnel concerne-t-elle les Algériens ?

Non, elle vise les cartes de séjour pluriannuelles, que les Algériens ne détiennent pas. Leur séjour relève de l’accord de 1968, qui prévoit des certificats de résidence d’un an ou de dix ans, et ils ne peuvent pas obtenir le « passeport talent ».

Un Algérien doit-il signer le contrat d’engagement républicain ?

Non, la signature est facultative pour les Algériens, pour tous les titres de séjour, selon le ministère de l’Intérieur. Ils peuvent toutefois le signer volontairement.

Qu’est-ce que la commission du titre de séjour ?

C’est une instance présente dans chaque département, qui donne un avis au préfet avant certaines décisions défavorables. Son avis n’oblige pas le préfet, mais son absence peut entraîner l’annulation d’un refus.

Le préfet doit-il consulter la commission avant de refuser un certificat de résidence algérien ?

Oui, dans certains cas : le Conseil d’État l’impose avant un refus pour motif d’ordre public, lorsque l’Algérien remplit les conditions pour obtenir son certificat d’un an de plein droit.

Comment contester un refus de titre de séjour ?

Par un recours gracieux auprès du préfet ou un recours devant le tribunal administratif, dans des délais courts. L’aide juridictionnelle permet d’obtenir un avocat gratuitement, sous conditions de ressources.