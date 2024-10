Titre de séjour, regroupement familial : l’Espagne prépare une nouvelle loi d’immigration

Un autre pays d’Europe finalise sa nouvelle loi d’immigration. Il en est question de l’Espagne qui prévoit d’alléger ses conditions d’octroi de titres de séjour et de faciliter l’intégration des ressortissants étrangers sur le marché du travail.

Le nouveau texte de la loi sur l’immigration devrait être présenté au Conseil des ministres espagnol à la mi-novembre 2024. Il a pour objectif de réduire les délais d’obtention des titres de séjour et de travail en Espagne.

Immigration en Espagne : les délais d’obtention de titres de séjour et de travail réduits

En effet, les autorités espagnoles souhaitent rendre le processus d’octroi des titres de séjour et de travail plus simple et facilement accessible pour les ressortissants étrangers déjà présents sur leur territoire. Par ailleurs, les bénéficiaires de ces nouvelles mesures sont au nombre de quatre, à savoir : les demandeurs d’asile, les étudiants, les familles et les travailleurs étrangers.

Par ailleurs, cette nouvelle loi permettrait aux migrants arrivés clandestinement en Espagne de demander leur permis de séjour après deux ans, contre une durée de trois ans actuellement. L’Espagne souhaite aussi apporter des changements sur la transition d’un permis d’études à une autorisation de travail dans le pays.

Améliorer les conditions de regroupement familial

De plus, le gouvernement espagnol envisage aussi de réactiver sa loi sur les droits des migrants en matière de regroupement familial. Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès à cette procédure et d’améliorer ses conditions pour les ressortissants étrangers, et leur autoriser un accès équitable à certains services publics.

Une fois adoptée, le gouvernement espagnol vise, par cette nouvelle loi d’immigration, souhaite que son pays devienne plus attractif pour les travailleurs étrangers, mais aussi à faciliter l’installation de ces migrants dans un pays ouvert et prospère.

Pour rappel, en 2023, l’Espagne a enregistré l’entrée illégale de 56 852 migrants par voie terrestre et maritime. S’il est approuvé, le nouveau texte de la loi sur l’immigration en Espagne, facilitera l’obtention des permis de séjour et de travail pour des milliers de ces migrants qui satisfont aux conditions requises.

