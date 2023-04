Titre de séjour – France : un Algérien perd son travail à cause de la préfecture

Depuis quelques mois, la procédure de renouvellement de titre de séjour en France devient de plus en plus complexe pour les étrangers établis dans le pays. En plus de la nouvelle loi d’immigration, beaucoup de ressortissant algérien éprouvent des difficultés à renouveler ce simple document.

Parmi ces personnes, Nacer, ressortissant algérien qui vit en France depuis 23 ans et marié à une Française depuis 12 ans. La mésaventure de Nacer a commencé au moment où il a voulu renouveler son titre de séjour, arrivé à expiration en août 2022.

Il perd son travail à cause de la préfecture qui égare son titre de séjour

Pour renouveler ce document, l’Algérien a déposé son dossier auprès de la préfecture du Nord au Verlinghem. Comme c’est le cas pour tout ressortissant étranger, il reçoit un premier récépissé puis un second. Mais aucune nouvelle sur son titre de séjour.

En mars 2023, Nacer apprend les raisons de ce retard. La préfecture chargée de traiter son dossier a égaré ce dernier. Poussant ainsi Nacer à devenir sans papiers et perdre son travail. Lui qui a besoin de son boulot pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour prendre en charge son épouse malade.

De son côté, pour se justifier, la préfecture du Nord a fait savoir aux médias français que ses services traitent environ 4 000 demande de renouvellement chaque année. Et la procédure exige des vérifications judiciaires approfondies, ce qui rallonge les délais de traitement de ces demandes.

Le ressortissant algérien convoqué pour une naturalisation

Depuis ce jour, Nacer vit dans la peur au quotidien. La peur d’être contrôlé et embarqué par la police. Selon la préfecture, le délai de traitement de la demande de ce ressortissant algérien reste anormalement long. Ce qui est dû notamment au dossier qui a été égaré.

Chose qui reste positive dans le cas de Nacer, après la médiatisation de son cas, ce dernier a reçu un avis favorable pour sa demande de naturalisation. En effet, le ressortissant algérien a été convoqué par les services de naturalisation pour ce 11 avril.

