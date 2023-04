Titre de séjour – France : la préfecture de Seine-et-Marne fluidifie les procédures

Les problèmes liés à l’octroi des titres de séjour ou simplement à son renouvèlement se multiplient en France. Et ce, en raison de la lenteur des procédures administratives au niveau de certaines préfectures dans le pays. En effet, de nombreuses familles étrangères se retrouvent du jour au lendemain dans des situations embarrassantes rien que pour un titre de séjour non renouvelé.

Comme nous l’avons cité à de nombreuses reprises dans les colonnes d’Algérie 360, plusieurs ressortissants algériens ont vécu cette situation. Et ont même perdu leur boulot à cause de la lenteur de la procédure de renouvellement de ce document ou en raison de l’indisponibilité des rendez-vous. Dans ce sillage, la préfecture de Seine-et-Marne a décidé de prendre les choses en main et de mettre fin à ce calvaire.

Face à la lenteur de traitement des demandes de titres séjour, la préfecture de Saine-et Marne fluidifie les procédures

Pour mettre fin à ce calvaire, la préfecture de Seine-et-Marne s’est organisée de manière à éviter les interminables files d’attente. En effet, selon la directrice de la direction départementale de l’immigration, qui s’est exprimée dans une déclaration accordée au Parisien, la préfecture met à disposition des ressortissants étrangers, 750 rendez-vous par semaine. Et accorde entre 75 et 90 titres de séjour par jour.

Par ailleurs, pour assurer une meilleure organisation sans files d’attente, la préfecture convoque elle-même une centaine de ressortissants étrangers, pour se concentrer sur les cas les plus urgents. Et reçoit un total d’environ 250 venus par jour.

Accorder assez de rendez-vous pour ses demandeurs de titres de séjour permet à cette structure administrative de ne pas s’attarder sur le traitement de ces demandes. Le délai moyen de traitement enregistré dans cette préfecture varie entre trois et cinq semaines.

Pour permettre le traitement des demandes de titres de séjour dans des meilleurs délais, la préfecture de Seine-et-Marne a mis à disposition de ces demandeurs une trentaine d’agents. Et ce, au niveau de son bureau de titre de séjour, ces derniers sont repartis dans douze guichets différents.

