Titre de séjour en France : une proposition de loi pour faciliter l’obtention et le renouvellement

Face aux difficultés croissantes rencontrées par les ressortissants étrangers pour conserver leur titre de séjour, une nouvelle proposition de loi a été soumise au Sénat dans le but de favoriser leur insertion en France.

Le 14 avril 2026, la sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis, Corinne Narassiguin, a soumis un projet de loi dont l’ambition, selon ses propres mots, est de supprimer les freins entravant l’insertion des étrangers sur le territoire français.

L’élue justifie cette initiative par les épreuves subies par de nombreux ressortissants étrangers, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Elle dénonce une « situation kafkaïenne » où ces derniers se retrouvent piégés par l’absurdité administrative lors du renouvellement de leur titre de séjour.

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Un projet de loi pour faciliter l’obtention et le renouvellement du titre de séjour en France

La sénatrice rappelle que ces individus, bien qu’insérés professionnellement et en règle, subissent de plein fouet les défaillances des services étatiques. Elle pointe une double responsabilité : d’une part, les problèmes structurels de l’administration et, d’autre part, les directives restrictives transmises aux préfectures par le ministère de l’Intérieur.

L’élue dénonce une situation « inacceptable » : faute de recevoir leurs documents à temps, des personnes pourtant respectueuses des procédures perdent leur travail et leur toit. Elle fustige une stratégie politique dont le coût humain se traduit par des tragédies personnelles évitables.

Face à ce constat, la sénatrice et le groupe socialiste ont soumis une proposition de loi ambitieuse pour fluidifier le parcours d’intégration des étrangers. Ce texte, que l’élue qualifie de « fort et complet », s’articule autour de 19 articles visant à supprimer les verrous administratifs actuels.

Ce que contient la nouvelle procédure de loi

L’une des mesures clés du texte propose d’instaurer une durée de validité minimale de trois mois pour tout document provisoire, assortie d’une autorisation de travail systématique. Cette disposition vise à garantir une continuité des droits et à protéger les étrangers contre toute précarité soudaine durant l’instruction de leur renouvellement.

Le projet de loi prévoit l’instauration d’une procédure d’auto-saisine pour l’accès au marché du travail. En permettant au travailleur d’engager seul cette formalité, le texte vise à émanciper le salarié étranger de la tutelle de son entreprise pour l’obtention de son statut légal.

Parmi les révisions majeures, l’élue préconise d’étendre la durée minimale des cartes de séjour temporaires à deux ans, doublant ainsi leur validité actuelle. Cette mesure vise à corriger une aberration administrative : en raison des délais de traitement, certains titres expirent à peine remis à leurs bénéficiaires. Enfin, elle plaide pour l’automatisation du renouvellement des titres pluriannuels et des cartes de résident, une réforme ayant déjà reçu l’aval de l’Assemblée nationale.

L’ambition de la sénatrice est d’ouvrir un chantier de simplification législative d’envergure. En clarifiant le droit des étrangers, elle vise non seulement une meilleure insertion sociale, mais cherche également à alléger la charge de travail des services préfectoraux et des tribunaux administratifs.

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