Titre de séjour en Espagne : 500 000 sans-papiers peuvent déposer leur demande, ce qu’il faut savoir

C’est un tournant majeur dans la politique migratoire européenne : Madrid lance aujourd’hui son plus vaste programme de régularisation depuis deux décennies. Ce dispositif, ouvert pour une durée de deux mois et demi, s’adresse aux personnes résidant en Espagne depuis au moins cinq mois consécutifs avant le 31 décembre 2025.

Entre le 8 avril et le 30 juin 2026, les ressortissants étrangers sans-papiers peuvent solliciter un permis de séjour et de travail d’un an. Pour être éligibles, ils doivent justifier d’une entrée avant la fin de l’année 2025 et de cinq mois de résidence continue.

Outre ce critère de présence, les candidats doivent présenter un casier judiciaire vierge pour obtenir leur titre de séjour.

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L’Espagne ouvre une période de trois mois pour régulariser 500 000 sans-papiers

L’Espagne s’apprête à donner le coup d’envoi d’une vaste campagne de régularisation concernant plus de 500 000 travailleurs sans-papiers. Malgré les réticences de l’Union européenne et les tensions politiques nationales, Madrid maintient son cap. Selon les informations de Visa HQ, les candidats éligibles auront du 8 avril au 30 juin 2026 pour soumettre leur demande de titre de séjour.

Validée par décret royal et annoncée dès janvier, cette disposition a été officiellement consignée au Journal officiel espagnol le lundi 6 avril. Pour le gouvernement, cette initiative relève autant de l’impératif moral que d’une exigence économique pour le pays.

Le calendrier est désormais officiel : à compter de ce mercredi, les travailleurs en situation irrégulière peuvent solliciter un titre de séjour. Ce document, d’une durée d’un an et renouvelable, fera également office d’autorisation de travail.

Un processus numérique à 80%

L’accès à cette régularisation est conditionné par des critères précis. Les postulants doivent prouver qu’ils résidaient déjà de manière continue en Espagne depuis au moins cinq mois à la fin de l’année 2025. Outre l’exigence d’un casier judiciaire vierge, la présentation d’un contrat de travail ou d’un justificatif d’auto-entrepreneur est, dans la plupart des cas, indispensable.

Bien que le Parlement ait voté pour l’annulation de ce programme, le gouvernement a choisi de maintenir son projet. Toutefois, cette fermeté se heurte désormais à des réalités logistiques : dans plusieurs villes, une pénurie de rendez-vous administratif se fait déjà sentir, menaçant la fluidité de l’opération.

Selon les précisions du gouvernement espagnol, la procédure sera dématérialisée à 80 %. Dès le dépôt de leur dossier, les candidats recevront un certificat provisoire, leur permettant de signer immédiatement un contrat de travail temporaire en attendant leur titre définitif.

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