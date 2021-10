Titre de séjour: du nouveau pour les entrepreneurs algériens en France

Ce mercredi 06 octobre, les autorités françaises ont annoncé une nouvelle procédure pour les demandes de visas ou de titres de séjour portant la mention » Passeport talent – Créateur d’entreprise » pour les entrepreneurs non européens, qui souhaitent s’établir sur le territoire français.

Cette nouvelle procédure concerne l’ensemble des citoyens originaires d’un pays extérieur à l’Union européenne, dont les Algériens, désirant s’établir en France. À cet effet, les mêmes autorités ont révélé qu’une plateforme vient d’être lancée, afin d’estimer la viabilité économique des personnes concernées. Ces dernières devront réaliser une demande préalable via la plateforme Choose France.

Selon le site spécialisé SchengenVisaInfo, ladite demande doit être soumise au ministère de l’Économie, et ce, dans le but d’examiner la nature de l’entreprise, ainsi d’obtenir un avis sur la création du projet, pour estimer si le projet du demandeur est viable ou non.

Le demandeur doit disposer d’un investissement d’au moins de 30 000 euros

Dans le même sillage, si la demande est approuvée, le demandeur concerné doit impérativement prouver qu’il répond aux conditions nécessaires à la délivrance d’un Passeport talent.

En effet, il doit attester qu’il dispose d’un investissement de pas moins de 30 000 euros, ainsi que des revenus annuels qui correspondent au salaire minimum français, qui est de 19 074 euros au 1er octobre 2021.

Par ailleurs, les autorités françaises proposent aux demandeurs résidant à l’étranger, dont les demandeurs algériens, d’engager la procédure au moins trois mois avant la date de leur arrivée au territoire français.