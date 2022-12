Titre de séjour : des Algériens arnaqués par un réseau en Italie

Face aux conditions de vie difficiles, dont lesquelles vivent les sans papiers algériens à l’étranger, ces derniers s’accrochent à toute lieur d’espoir qui peut illuminer leur vie. Dans ce même sillage, en Italie, pas moins de 40 personnes ont été escroquées par un réseau composé d’un Italien et deux Algériens.

Les faits remontent au mois de juillet 2021, au moment de l’apparition d’une publication sur TikTok invitant les sans papiers à se procurer un titre de séjour en Italie de deux ans et une déclaration d’embauche. Et ce, en contrepartie d’une somme totale de 8000 euros, rapporte le site d’investigation Street Press.

Titre de séjour : des sans papiers algériens escroqués par un réseau en Italie

Suite à cette annonce, sans papiers franco-algériens et algériens ont été escroqués. Quinze parmi ces derniers ont déposé plainte pour escroquerie. Pour réussir leur plan, ce réseau invite ces personnes à verser la somme de 1000 euros dans un premier temps, via un service de transfert ou en main à main. Puis la somme de 7000 euros le jour du dépôt de leur dossier.

Cependant, pour paraître plus crédible, ces malfaiteurs invitent ces sans papiers à se rendre en Italie. Et ce, en leur accordant des rendez-vous à différentes dates. Suite à l’octroi de ce rendez-vous, les candidats sont conduits vers Latina, pour signer une sorte de contrat et déposer le fameux dossier pour demander leur titre de séjour.

Plainte pour arnaque déposée

Par ailleurs, ces candidats ne sont rendus compte de l’arnaque, qu’après quelques semaines d’attente sans réponse. Et, suite à la disparition du compte de la personne qui a fait la promotion des services de ce réseau. Ainsi, quinze sans papiers, établis en France, ont décidé de déposer plainte. Et l’affaire a été transférée vers le tribunal de Strasbourg.

En effet, ces plaignants vont constituer une partie civile pour saisir un juge d’instruction pour regarder dans leur affaire. Selon le site Street Press, qui a récolté les témoignages des victimes, si certains de ces derniers ont perdu toutes leurs économies, les autres se retrouvent face à d’énormes dettes à rembourser.