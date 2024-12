Tissu économique de l’Algérie : Voici les 8 wilayas qui concentrent 50% de l’activité productive

L’Algérie compte un tissu économique dynamique, avec plus de 1,65 million d’entreprises inscrites au registre du commerce à fin novembre 2024. Cependant, cette activité économique est fortement concentrée dans certaines régions du pays.

C’est ce qu’a révélé le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, lors de l’inauguration de la 32e Foire de la production nationale.

Selon le ministre, huit wilayas, à savoir Alger, Oran, Sétif, Blida, Tizi Ouzou, Constantine, Boumerdès et Béjaïa, concentrent à elles seules près de 50% du tissu économique productif du pays.

La wilaya d’Alger arrive en tête de ce classement, abritant 17,26% du tissu économique productif. Elle est suivie par Oran (6,79%), Sétif (6,13%), Blida (4,37%), Tizi Ouzou (4,26%), Constantine (3,85%), Boumerdès (3,70%) et Béjaïa (3,55%).

Cette concentration géographique soulève des questions sur l’équilibre du développement économique à travers le territoire national.

Les autorités algériennes sont ainsi appelées à mettre en place des politiques incitatives pour encourager l’investissement dans les régions moins développées et à diversifier les activités économiques au niveau local.

Focus sur le nord : 20 wilayas concentrent l’essentiel des projets d’investissement en Algérie

Par ailleurs, le ministre Zitouni a souligné que les projets d’investissement sont principalement concentrés dans 20 wilayas situées dans le nord du pays. Cette situation renforce l’importance de mieux orienter le choix des sites de ces projets afin de créer des pôles d’investissement à travers tout le territoire et de favoriser un environnement des affaires plus équilibré.

Malgré cette concentration géographique, le tissu économique algérien se montre diversifié. En effet, 70% des projets d’investissement sont répartis sur 72 activités commerciales, témoignant de la vitalité du marché algérien dans de nombreux domaines.

Pour renforcer l’économie nationale, les autorités algériennes comptent notamment :

Favoriser l’industrie locale : En encourageant la fabrication d’intrants de production, l’Algérie vise à augmenter la valeur ajoutée et à réduire sa dépendance aux importations.

Soutenir les secteurs porteurs : Le recensement économique de la production nationale permettra d’identifier les secteurs les plus prometteurs et d’orienter les investissements en conséquence.

Développer l’export : Les plus de 1 800 exportateurs permanents témoignent du potentiel exportateur de l’Algérie. Le pays ambitionne de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

La 32e Foire de la production nationale est l’occasion pour les entreprises algériennes de présenter leurs produits et services et de nouer de nouveaux partenariats. Elle est également un moment privilégié pour évaluer les progrès réalisés et définir les perspectives d’avenir.

