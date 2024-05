Tissilawen : Fusion musicale touareg entre tradition et modernité

Depuis les vastes étendues du Sahara algérien surgit un mélange envoûtant de sonorités traditionnelles et contemporaines : c’est le son de Tissilawen. Ce groupe de musique touareg, dont le nom signifie le pluriel de Tassili en touareg, nous transporte dans un voyage musical où se rencontrent l’ancien et le nouveau, le passé et le présent.

Originaire de Zelouaz, un quartier au cœur de Djanet, une oasis nichée dans le sud-est du Grand Sahara Algérien, réputée comme étant la capitale du Tassili N’Ajjer. Tissilawen puise son inspiration dans les paysages majestueux et les traditions riches de la culture touaregue. C’est là que l’amitié profonde entre Boubeker Timlfati dit « Bakrin » et Cheikh Taberni, les deux chanteurs et guitaristes du groupe.

Depuis sa formation en 2008, le groupe s’est enrichi de talents divers, avec Walid Abderrahmane Othmani dit « Manou » fils du grand chanteur regretté Othmane Bali et frère cadet du chanteur Nabil Bali, bassiste et excellent guitariste également, Slimane Mefatih dit « Smman » aux percussions, Tahar Amrani et Youssef Herouini aux percussions et au chant. Influencés par leurs aînés, Tinariwen, Terakaft, Hassa Hakotey, Keddou ou encore Bombino, le groupe a donné naissance à une fusion audacieuse de rap, reggae, blues, rock et musique touarègue.

L’œuvre de Tissilawen est un reflet authentique de l’identité touarègue et de son universalité. Leurs chansons racontent l’amour pour la vie et pour le vaste Sahara sans frontière, ainsi que l’expérience de la jeunesse, l’union et la fraternité avec leurs frères touaregs. Chaque membre du groupe apporte sa propre personnalité dans l’écriture et la composition des chansons, créant ainsi une musique riche.

Le message de Tissilawen est un message de paix, d’unité et de célébration de la diversité culturelle.

Au fil des années, Tissilawen a enchanté les publics à travers une série de concerts et de festivals. De festivals locaux comme le Festival international des arts de l’Ahaggar à des événements internationaux comme le Digital African Summit.

En plus de leurs performances live, Tissilawen a également fait sensation sur divers médias, propageant ainsi leur message à un public encore plus large. Des radios locales comme Radio Tassili et Radio Algérienne chaine 3 aux chaînes télévisées nationales comme Canal Algérie, le groupe a touché les cœurs et les esprits à travers leurs mélodies envoûtante.

Avec plusieurs albums à leur actif, dont “TouMastin” (2012), “AghregHe ImuHar” (2013) et “Eylel” (2015), Tissilawen continue d’élever les standards de la musique touareg contemporaine tout en restant fidèle à ses racines.

Dans un monde en quête de connexion et de compréhension, Tissilawen nous rappelle la puissance universelle de la musique pour transcender les frontières et unir les cœurs.

Page Facebook: https://www.facebook.com/tissilawen33

Page Instagram: https://www.instagram.com/tissilawen_officiel/