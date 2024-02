Tissemsilt : la neige bloque la circulation sur la route nationale n°05

Le week-end dernier, les habitants de la wilaya de Tissemsilt ont été surpris par les fortes chutes de neige qui ont recouvert les routes et les paysages de blanc. Si ce phénomène météorologique a ravi les amateurs de sports d’hiver et les enfants, il a aussi causé des perturbations dans la circulation routière, notamment sur la route nationale n°05 entre les communes de Theniet El Had et Sidi Boutouchent.

Selon le groupement territorial de la Gendarmerie nationale, cette route a été fermée samedi matin en raison de l’accumulation de la neige, qui a atteint par endroits plus de 20 centimètres d’épaisseur. Les services de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des travaux publics et de la protection civile, sont intervenus pour dégager la route et la rendre praticable aux usagers.

🟢 À LIRE AUSSI > BMS en Algérie : de la neige attendue dans 8 wilayas

La page Facebook officielle de la Gendarmerie nationale, Tariki, a publié des photos montrant les efforts déployés par les agents pour ouvrir la route et assurer la sécurité des automobilistes. La page a également appelé les conducteurs à la prudence et au respect des consignes de sécurité routière, en particulier en cas de brouillard, de verglas ou de neige.

La route n°05 n’est pas la seule à avoir été affectée par les intempéries. Plusieurs autres routes nationales et de wilayas ont été fermées ou perturbées dans la wilaya de Tissemsilt et dans d’autres régions du pays. Les services de la Gendarmerie nationale ont mené plusieurs interventions pour ouvrir les routes fermées, fluidifier le trafic routier et prêter assistance aux usagers de la route.